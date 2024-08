Cartiez laat liefdesverdriet en eenzaamheid heerlijk opbeurend klinken

Het begin van de jaren nul is een onvergetelijke en bovendien ongeëvenaarde periode in popmuziek. Pak een anthem als All the Things She Said van t.A.T.u., een Overload van Sugababes of Teenage Dirtbag van Wheatus – allemaal tracks die hartstikke opbeurend klinken maar eigenlijk ontzettend droevig zijn als je wat beter luistert. Onder die aanstekelijke melodietjes schuilt een oprechte melancholie die je als puberende tiener gelukkig nog niet kan bevatten. Ik klink nu exact als mijn moeder toen ze mij in 2000 vertelde dat Doe Maar veel muzikaler is dan Eminem, maar: zoals dit worden liedjes niet meer gemaakt.

Of toch wel? De nieuwe video voor Boulevard van Cartiez liet mij meteen denken aan deze lang vervlogen periode, waarin de hormonen letterlijk mijn poriën uitstroomden maar waar meisjes enger waren dan wakker worden naast een literverpakking huzarensalade. Het vrolijke punkrockliedje geeft me namelijk ondanks de deprimerende teksten een weergaloze drang om leuke dingen te ondernemen, zoals geld uitgeven op de Zwarte Markt in Beverwijk, of slingers ophangen voor iemand die helemaal niet jarig is. Daarnaast heeft het ook gewoon wat weg van het eerder genoemde Teenage Dirtbag, maar dat terzijde.

Bekijk de clip voor Boulevard hierboven. Cartiez’ album De Wereld is Gelogen komt binnenkort uit.