Casper Braat kocht 1000 hamburgers omdat het kunst is

McDonald’s is lekker en vies tegelijk. Maar om acht uur ’s ochtends valt die karakteristieke McDonald’s-luft je vooral rauw op je dak, om de reden dat die er op dat tijdstip dus al hangt. Het is rustig in filiaal Breukelen. Er staan ongeveer tien papieren tassen vol hamburgers op de plek waar normaal de Franse frietjes worden geschept. Ik hoor kunstenaar Casper Braat zeggen “ik kom voor de duizend hamburgers.” Hij is niet van plan ze op te eten, maar ze tentoon te stellen in Almere.

De baliemedewerker zegt dat er al driehonderd klaarliggen en ze biedt ons een ontbijtje aan. Ik neem een McMuffin en wacht samen met Casper op de resterende zevenhonderd. Op dat moment is de keuken al een half uur met twee lijnen – dus twee grillers, twee burgerbouwers en twee inpakkers – op maximaal vermogen hamburgers aan het bakken. Dat betekent dat de keuken van de McDonald’s in Breukelen dus 600 hamburgers per uur kan maken.

