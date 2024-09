Haal je frituurpan tevoorschijn voor deze Ghanese cassavedumplings (Agbeli Kaklo)

Porties: 4-6

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

2-3 middelgrote cassaves

500ml-1 liter plantaardige olie, voor het frituren

1 middelgrote ui, fijngehakt of geraspt (afhankelijk van de textuur die je wil)

zeezout, om te kruiden

2-3 hete rode chilipepers (red rock chili, ook wel bekend als Anaheim), fijngehakt en wat extra voor de afwerking (optioneel)

1 middelgroot ei, losgeklopt

een verse kokosnoot, in stukjes gesneden of fijngeraspt, voor de afwerking

Recept

1. Was en schil de cassave: snijd elke cassave in de lengte doormidden zodat je het draderige staafje dat erdoor loopt kan verwijderen. Rasp het vervolgens met de kleinste gaatjes van de rasper. Leg de geraspte cassave in een zeef en spoel grondig met koud water om het zetmeel te verwijderen. Laat uitlekken. Indien nodig, leg in een kaasdoek en knijp het resterende vocht eruit. Laat drogen terwijl je de olie voor het frituren in een frituurpan (veiligste optie) of diepe kookpan giet tot net onder de helft, en verhit tot 180-190°C, of tot een stukje brood binnen dertig seconden bruin in is in het vet.

2. Voeg de ui, het zeezout en de chilipepers toe aan de geraspte cassave en meng goed. Giet daar vervolgens het losgeklopte ei bij. Verdeel het mengsel in balletjes ter grootte van pruimen, knijp hard genoeg zodat elk balletje zijn vorm behoudt. Frituur de balletjes in verschillende ladingen en draai ze af en toe om zodat elke kant even goed gebakken is. Als de balletjes naar boven komen drijven en mooi goud-bruin zijn geworden, zijn ze klaar — dit duurt een paar minuten per lading. Haal de cassaveballetjes uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Serveer warm met wat verse kokosnoot en schijfjes chili er overheen.

Dit recept komt van Zoe’s Ghana Kitchen en is van de hand van Zoe Adjonyoh, eerder gepubliceerd door Mitchell Beazley.