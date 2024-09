‘Say Something Loving’ van The xx raakt precies de juiste snaar

The xx glijdt 2017 met een gestrekt been in. Het Londense trio kondigt aan dat hun derde album I See You 13 januari uitkomt en samen met dit fantastische nieuws brengen ze ook meteen hun tweede single Say Something Loving uit. Net zoals bij de eerste single On Hold krijgen we het gevoel dat The xx met deze plaat een nieuwe weg inslaat en het qua geluid breder gaat aanpakken dan in het verleden. De ontroerende vocalen en betoverende productie op Say Something Loving zijn in ieder geval precies de hartverwarmende injectie die onze ziel nodig heeft op deze eerste maandag van het jaar. Beluister het liedje hieronder.