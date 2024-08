CES neemt award voor een vibrator terug omdat het ding “obsceen” zou zijn

Afgelopen jaar won Lora DiCarlo, een technologiebedrijf gespecialiseerd in seksspeeltjes, een award voor hun innovaties op het gebied van robotica. De prijs werd uitgereikt door de Amerikaanse Consumer Technology Association (CTA), maar het bedrijf dat ook de gadgetbeurs CES in Las Vegas organiseert, heeft de prijs inmiddels weer ingetrokken. De prijswinnende vibrator zou in hun ogen namelijk te “immoreel, obsceen, onfatsoenlijk of onrein” zijn.

Lora DiCarlo is een start-up die vorig jaar meer dan een miljoen dollar aan financiering wist binnen te halen. En inmiddels heeft het bedrijf samen met het Oregon State University Product Development Lab acht tech- en roboticaoctrooien toegewezen gekregen. De start-up werd afgelopen jaar uitgeroepen tot CES 2019 Innovation Awards Honoree in de categorie robotica en drones. Het product waarmee het bedrijf de prijs won, was hun Osé-vibrator (die voorheen de naam Vela had).

Op 10 oktober vorig jaar ontving het bedrijf een mail van CES, waarin ze werden gefeliciteerd met het winnen van de award. Maar drie weken later, op 31 oktober, stuurde CTA een nieuwe mail naar het team van Lora DiCarlio, waarin werd verteld dat hun prijs zou worden ingetrokken. Hierbij werden de volgende eisen voor deelname vermeld:

Deelnemende producten die door CTA als immoreel, obsceen, onfatsoenlijk, onrein of

niet in overeenstemming met het imago van CTA worden beschouwd, worden

gediskwalificeerd. CTA heeft het recht om naar eigen inzicht en op elk moment

inzendingen te diskwalificeren die, naar mening van CTA, de veiligheid of het welzijn

van een persoon in gevaar brengen of niet in overeenstemming zijn met dit officiële

reglement.

“Er wordt met twee maten gemeten als het aankomt op seksualiteit en seksuele gezondheid,” zegt Lora Haddock, de oprichter van het bedrijf, in een verklaring. “Ondanks dat er seks- en seksuele gezondheidsproducten aanwezig zijn op CES, lijkt het erop dat CES/CTA per bedrijf en product andere regels handhaaft, afgaande op het geslacht van hun doelgroep. Het is bijvoorbeeld wel toegestaan om een vrouwelijke seksrobot met een onrealistisch lichaam voor mannen te presenteren en VR-porno is ook volop te zien. De vrouwelijke seksualiteit wordt alleen de mond gesnoerd en regelrecht verbannen.”

Een woordvoerder van CES laat het volgende in een verklaring weten: “Het product past in geen van onze bestaande productcategorieën en had niet mogen worden toegelaten tot het Innovation Awards-programma. CTA heeft dit ook aan Lora DiCarlo medegedeeld. We hebben het bedrijf daarom ook onze excuses aangeboden voor deze fout.”

Hoewel de beurs zich los probeert te maken van de seksindustrie, is het belangrijk om te beseffen dat CES juist mede dankzij de technologische ontwikkelingen binnen deze industrie tot stand is gekomen. Van de jaren 90 tot 2012 vond CES tegelijk met de AVN Adult Entertainment Expo in Las Vegas plaats. De twee beurzen versterkten elkaar op dezelfde manier waarop bijvoorbeeld de groei van de videorecorder samenging met de groeiende pornoindustrie in de jaren 90. Het gebeurde daarbij vaak genoeg dat bezoekers van CES een stukje verder doorliepen om hun favoriete pornosterren te ontmoeten op de Adult Entertainment Expo. Daarnaast maakten de bedrijven die deelnamen aan CES regelmatig gebruik van ‘booth babes’ – schaars geklede vrouwen die worden ingehuurd om de producten aan te prijzen.

Vandaag de dag zie je lang niet zoveel booth babes meer rondlopen op de beurs, maar dat betekent niet dat het genot van mannen niet meer voorop staat. Wie nu een bezoekje aan CES brengt, zal geen geen in de grote beurshal vinden. In plaats daarvan zijn erotische demo’s en voorvertoningen nu in vergaderruimtes te zien. Zo konden bezoekers vorig jaar binnenlopen in een aparte ruimte waar virtuele- en augmented reality-porno te zien was. Ook traden er als extra attractie paaldansrobots op in een nabijgelegen stripclub en konden bezoekers vanuit Vegas een officieuze shuttlebus pakken naar Sheri’s Ranch. In dit bordeel in het stadje Pahrump kon je namelijk de ‘Sex Tape Room’ ervaren, waar een Amazon Echo met stembesturing de ontmoetingen van bezoekers vastlegde. Dit jaar onthult OhMiBod hun op afstand bestuurbare Apple Watch-app, waarmee een vibrerende ‘personal massager’ (we weten allemaal waar dat ding voor gebruikt wordt) bestuurd kan worden. Dit seksspeeltjesbedrijf was in 2016 de enige vibratorproducent wiens producten op CES te zien waren.

Deze voorbeelden zijn niet bedoeld om te laten zien dat seks een te grote rol speelt op de technologiebeurs, maar het kaart wel een ander probleem aan waar CES en CTA de laatste jaren steeds vaker om bekritiseerd worden: namelijk het schrijnende gebrek aan vrouwen en diversiteit op de beurs.

