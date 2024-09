CGI-kunstenaar Joe Pascale maakte dit doodenge gifje speciaal voor de kerst

A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Dec 13, 2016 at 8:25am PST



Een naakt, vervormd mannetje roept misschien niet meteen een gezellig kerstgevoel bij je op, maar CGI-kunstenaar Joe Pascale haalt toch al zijn vaardigheden uit de kast om je tijdens de feestdagen deze gif cadeau te doen. Het digitaal rekken en trekken van mensenlichamen doet hij wel vaker. Uitgerekte gezichten, verdwenen botten of talloze ogen laten zien wat allemaal mogelijk is met in 3D gerenderde lichamen. Hij gebruikt gedetailleerde huidtextuur en verschillende lichaamstypes, van gespierd tot bierbuik, maar even griezelig is het wel.



A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Oct 15, 2016 at 11:44am PDT

A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Nov 19, 2016 at 2:40pm PST

A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Nov 15, 2016 at 10:49am PST

A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Nov 8, 2016 at 9:55pm PST

A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Oct 3, 2016 at 12:28pm PDT

A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Sep 11, 2016 at 1:10pm PDT

A video posted by Joe Pascale (@young.gun.motion) on Aug 30, 2016 at 7:17am PDT



