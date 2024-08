Ik sprak de skatelegendes van het Supra team in Brussel over hun eurotrip

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

Afgelopen week waren er een aantal skate legends in ons land. Chad Muska, Tom Penny, Lizard King en de rest van het Amerikaanse Supra Pro Skate team gaven een demo in Leuven en Brussel. Het team bezocht tijdens een trip van 10 dagen 6 verschillende landen. Aangezien België land nummer 5 op dag nummer 8 was, lagen de energielevels niet meer zo hoog, maar toch gaven ze een demo waar een gevuld skatepark met open mond naar stond te kijken.

Ik reed met het Supra team mee van Leuven naar het Byrrrh skatepark in Brussel voor een bbq, en kreeg de kans om te praten met Chad Muska, Spencer Hamilton, Sascha Daley en de enige echte Lizard King over hun tour, Belgische skatespots en hun meest gestoorde Instagramposts. Tom Penny vertelt me op voorhand alvast beleefd dat hij een fucking hekel heeft aan interviews. Sorry, Tom.

Lizard King

VICE: Hi, hoe gaat de tour?

Lizard: Het is een beetje gestoord, zoveel verschillende plekken op zo’n korte tijd. Echt wel een krap schema, maar het is top. Manchester was de shit, Londen was zalig, Praag was dope… Maar Slowakije was echt gestoord man: een muziekfestival met van die Slowaakse rap waar we geen fuck van verstonden en een zalig skatepark. De dag erna kregen we zelfs een tour van de burgemeester, echt sick.

Wanneer was je voor het laatst in Europa?

Ik denk zo’n twee jaar geleden. Ik kan je wel niet zeggen waar ik toen was, haha. Het is echt verwarrend, want al die trips vloeien in elkaar over, en daardoor lijkt het gewoon één grote reis. Moeilijk om ze uit elkaar te houden.

Was je toen ook in Brussel?

Ik ben al twee keer in Brussel geweest. Echt een dope stad dude, zo veel skate spots. De laatste keer dat ik hier was, waren we zeker vier dagen non-stop aan het skaten. Het Byrrrh park is ook heel cool, goede beton. Was ik nu maar niet zo fucking stijf…

Skatepark in Leuven

Iets geland deze trip waar je heel blij mee bent?

Ja, ik deed een gekke kickflip five-o op een bank-muur-ding in Slowakije. Het was al donker aan het worden en de demo was al gedaan, maar ik had echt zoiets van: ‘Fuck it, dit moet ik halen.’ Ze waren al aan het roepen dat ik moest stoppen, maar dat ging niet gebeuren. Uiteindelijk lukte het me en ik was zo stoked. Je gaat het waarschijnlijk wel zien in de tour video.

Je nieuwe schoen voor Supra gaat ook bijna uitkomen, toch?

Yes, dat ging al veel vroeger gebeuren, maar toen ik de eerste sample kreeg, vond ik ze echt niet nice. Ze waren al begonnen met de productie, maar ik zei: ‘Niet fucking doen!’ Daarna hebben we nog een jaar lang veel aanpassingen gedaan. Uiteindelijk heb ik er alles wat ik heb ingestoken, en ik ben er heel blij mee. Ik ben er nu ook een promo video voor aan het draaien.

Voor mijn laatste vraag heb ik een foto van je Instagram gehaald.

Oh shit, dat klinkt eng.

Wat ben je hier aan het doen?

Dat was op Halloween, en ik wist niet wat ik moest dragen. Dus dacht ik ‘Fuck it’ en kocht een sletterige jurk. Ik had een grote baard en mijn gezicht geverfd, haha, ik zag er niet uit. Het was wel grappig, want als ik naar de bar ging zagen gasten enkel mijn achterkant. Ze dachten door mijn lange haar en mijn skater-kont dat ik een chick was. Dan draaide ik me om en waren ze fucking verrast. Dat was echt een van mijn beste outfits ooit. Het board ernaast is trouwens mijn design voor Deathwish.

Spencer Hamilton

VICE: Hoi Spencer, hoe was de tour voor jou tot nu toe?

Spencer: Super leuk, maar ook wel druk. Al die events meteen achter elkaar. Maar ik blijf wel positief hoor. Ik was nog nooit in Slowakije of Krakau geweest, dus die twee plaatsen ga ik het meest onthouden. Het is moeilijk om een favoriete plek te kiezen, omdat je er ook maar 24 uur bent. Ik keek het meeste uit naar de South Banks in Londen omdat het zo een classic en iconische spot is. Ik was er al eens geweest maar nu lag het park er veel beter bij. En de demo van gisteren in Krakau was ook heel dope.

Laatste keer dat jij in Europa was?

Ik was er deze winter nog voor een paar weekjes Barcelona: zo veel verschillende plekken om te skaten! Het is echt dé skatestad van Europa.

Ook al eens naar Brussel geweest?

Yep, Brussel is nice. Ik wou dat ik deze keer langer hier kon blijven. Vorige keer waren we naar het justitiepaleis gegaan om te skaten. Echt een coole spot.

Ken je Belgische pro’s?

Ik ken Youness, hij is dope.

Favo trick die je hebt geland deze trip?

Er zijn een aantal tricks op de Stalin Plaza in Praag waar ik blij mee ben. Toch zeker wat stuff op ledges en van de trappen. Ik hoop dat ik snel terug kan gaan, want ik heb heel de trip eigenlijk al last van mijn rug.

Ben je ook aan iets nieuws aan het werken voor Supra?

Momenteel ben ik bezig met een nieuw schoenmodel, dat ergens in 2020 gaat uitkomen, en nieuwe kleuren voor mijn huidig model. Dat is altijd leuk. Die nieuwe schoen gaat ongeveer dezelfde stijl zijn als de Elevate Franchise, meer kan ik nog niet zeggen.

Ben je erg betrokken bij het maakproces van zo’n schoen?

Oh ja. Het eerste model was moeilijk omdat ik niet echt wist wat ik wou, maar met dit tweede model heb ik veel meer mijn input gegeven. Het is echt de richting waar ik naartoe wil gaan. Ik heb nog geen sample gekregen om te proberen maar ze zien er alvast geweldig uit. Heel benieuwd om ze te proberen.

Laatste vraag: wtf gebeurt er op deze Insta foto ?

Oh wow, recht vanuit het archief. Dit was op het einde van een gestoorde trip door Canada met Kr3W en Shake Junt – of misschien ben ik aan het trippen, het is al zo lang geleden. Ik was met wat local guys de foundation gap in Vancouver gaan proberen. Ik weet niet eens meer wat ik aan het proberen was – ik denk iets backside – maar ik landde met één voet op de tail en het board vloog in mijn gezicht. Ik denk dat je het litteken nog altijd kunt zien.

Chad Muska

VICE: Hey Chad, hoe was de tour tot nu toe?

Chad: Mijn hersenen werken niet helemaal mee, laat me daarmee beginnen. Euh, de tour is echt geweldig. Elke kans die ik krijg om de wereld rond te reizen en te connecten met skaters is een zegen. Hoe hard het ook is voor mijn fysiek, ik blijf het zalig vinden, want vroeg of laat gaat er een tijd komen waarin ik dat niet meer kan doen.

Jullie zijn nu al negen dagen aan het touren, wat zijn jouw hoogtepunten tot nu toe?

Ik denk Slowakije, dat was een grote shock voor mij omdat ik er nog nooit was geweest. We weten ook niet echt waar we allemaal naartoe gaan tijdens zo’n trip. Ik dacht dat we er in tenten gingen slapen in de bergen, ver van al de restaurants en winkels, maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. We gingen er naar een sick muziekfestival, en er was een prachtig skatepark naast een meer. Het was echt een prachtige plaats met geweldige mensen.

Wanneer was je voor het laatst in Europa?

Ik denk in 2014. Toen was ik met Supra in Londen voor de launch van de Sky Top 4… Oh nee, ik was zo’n zes maanden geleden nog in Münster, Duitsland. Daar was ik de deejay voor de 40ste verjaardag van skateshop Titus. Ze hielden een grote skate jam en ik mocht plaatjes draaien.

Ben je al eerder in Brussel geweest?

Nope, nog niet denk ik. Ons vliegtuig uit Krakau landde er vandaag, maar we reden meteen door naar dit park in Leuven. Dit zal dus mijn eerste keer zijn.

Heb je al Belgische pro’s ontmoet?

Hmm, geef eens wat namen?

Axel Cruysberghs?

Oh ja, dat is mijn homie! Ik was vergeten dat hij uit België komt. Ik ken hem via King Of The Road van VICELAND. Op de prijsuitreiking op het einde moest ik de namen afroepen en noemde hem per ongeluk Alex [in plaats van Axel, red.], haha. Ik zal ervoor zorgen dat dat nooit meer gebeurt.

Ben je met Supra aan nieuwe projecten bezig?

Ja, echt veel, vooral schoenen. De Sky Top 77 is net uit. Met die schoen heb ik veel gewerkt met vulcanization tape, echt een leuke manier om wat textuur toe te voegen. We hebben net een release gedaan in Brooklyn en in New York, dus die gaat heel binnenkort beschikbaar zijn. En ik ben nu ook bezig met de Muska 2000 – omdat ik in het jaar 2000 begonnen ben met het ontwerpen van schoenen. Eerst bij éS, dan bij Circa en nu bij Supra.

Voor mijn laatste vraag heb ik een foto van je IG gehaald. Kan je er wat context bij geven?

Yes, in 2012 ben ik begonnen met het maken van ‘skateable sculptures’, meestal uit beton. De kleur en textuur van beton spreken mij echt aan. Deze sculptuur was voor een kunstexpo in Lincoln Heights, Los Angeles. Het stond daar voor een tijdje, maar ik kreeg het erna niet meer verplaatst, dus heb ik het moeten vernielen. Ik vind dat alle dingen die ik doe een soort extensie zijn van mijn kunst. Skateboarden, schoenen ontwerpen, schilderen, video of fotografie: ze zijn allemaal aan elkaar verbonden en halen inspiratie uit elkaar.



Sascha Daley

VICE: Hallo Sascha, hoe is de tour tot nu toe geweest?

Sascha: Echt geweldig. We zijn al onderweg sinds 30 juni en zien bijna elke dag een nieuw land, er zijn maar een paar waar we langer bleven.

Wat waren de hoogtepunten voor je?

Tot nu toe was Slowakije voor mij het hoogtepunt. De mensen daar hebben zo goed voor ons gezorgd. De kinderen, het publiek en het park waren super cool… Ja man, daar hadden we echte een goede sessie. Vergeleken met het publiek hier was het daar wel veel wilder om eerlijk te zijn. Samen met Dee deed ik daar echt een nice line. Wacht, ik laat het je zien.

Jij bent regelmatig in Europa, niet?

Yes, ik woon ongeveer elk half jaar in Barcelona. Ik woon er dan voor drie maanden, en dan moet ik het land weer uit omdat ik nog geen visa heb. Dan ga ik drie maanden terug naar Canada, en dan weer terug voor drie maanden. Mijn moeder nam me voor het eerst mee naar Europa toen ik 16 was, en ik wou toen heel graag naar Barcelona omdat ik wist dat het een hotspot was voor skaters. Ik moest dan met haar mee naar musea, en zij kwam met mij als ik wou skaten. Best een goeie deal.

Heb je ook al Belgische pro’s ontmoet?

Een homie van ons skate voor Supra en woont hier, Kevin Vu. Voor de rest heb ik geen idee man. Ik ben niet zo goed met namen.

Andere Belgische pro’s zijn bijvoorbeeld Axel Cruysberghs, Youness Amrani of Jarne Verbruggen.

Oh ja, zij komen van hier? Ik ken ze allemaal. Ze zijn echt gek. Ze zijn ook geen B-pro’s ofzo, maar echte A-klasse pro’s. Rippers.

Heb je deze trip iets geland waar je blij mee bent?

Fuck, waar waren we gisteren? Oh ja, Polen. Sorry ik ben zo fried… Polen had echt een sick park. Ik ben daar heel kieskeurig in, dit park is bijvoorbeeld niks voor mij. Nee, ik denk eigenlijk in Manchester, onze eerste stop. Daar deed ik een boardslide op een rail dichtbij ons hotel waar ik heel blij mee ben.

Ben je aan iets aan het werken voor Supra?

Nee, niet echt momenteel. Ik heb net een part uit voor Element, in hun War and Peace video, waar ik echt een jaar voor heb gewerkt. Daarna heb ik mijn schouder wat gefucked en daar ben ik eigenlijk nog altijd van aan het herstellen.

Op je IG kwam ik deze foto tegen. Hoe komen die boards daar?

Oh ja, die zijn van over heel de wereld. Dat is iets waar ik gewoon ineens mee ben begonnen. En plots had ik meer als dertig foto’s, en dacht ik dat het wel een leuke reeks was. Ik blijf dat ook echt doen eigenlijk, overal waar ik kom. Ik heb er al veel meer, ik zou ze eigenlijk echt eens allemaal in een mapje moeten zetten. Het is echt grappig als ik zoiets aan het proberen ben met een board, mensen kijken dan echt van ‘wtf is die gast aan het doen?’.

Links: Tom Penny

