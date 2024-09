Neem een kijkje in de fantastische, kleurrijke wereld van Chance The Rapper

Afgelopen weekend gaf Chance The Rapper een feestje in Chicago om de release van Coloring Book te vieren. Het feest kreeg de naam Magnificent Coloring World, en niemand wist eigenlijk precies wat ze stond te wachten – het enige wat bekend was dat de bezoekers in een schoolbus naar de locatie werden gebracht.

We stuurden fotograaf Joshua Mellin met een camera en wat potloodjes op het gebeuren af. Wat bleek: Chance The Rapper trad zelf niet op en de avond voelde eerder als een soort kermis om het bestaan van Coloring Book te vieren. Maar even eerlijk, dat klinkt ook best wel hard, toch?

Videos by VICE

Bekijk de foto’s hieronder.



Chance the Rapper met zijn manager ‘Pat the Manager’