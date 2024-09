Première: Doe eens iets nobels vandaag en bekijk de nieuwe video van Charles Bradley

Charles Bradley heeft heel wat shit in z’n levenmeegemaakt. Wanneer deze kerel dus zegt “put away the gun and take this love”, “hate is poison in the blood”, of wanneer hij waarschuwt dat we niet opnieuw in de val moeten lopen van rassendiscriminatie en haat vermomd als religie, kan je dus maar beter luisteren. Het is ook precies de boodschap van z’n liedje Change For The World, dat de soulzanger eerder deze maand deelde. Wij hebben de gigantische eer om nu de begeleidende video te primeuren.

Via e-mail vertelt Bradley: “De video beeldt het lied perfect uit, je ziet er heel wat dingen in die nu erg actueel zijn. Mensen moeten dringend hun ogen, oren en hun hart openen. Ze moeten begrijpen dat er iets moet veranderen.” Nogmaals, als Bradley spreekt, dan luister je.

Maar je kan ook kijken. Regisseur Eric Feigenbaum deelde zijn visie achter de video: “Mijn idee was om iets te maken dat de frustraties in de tekst zou vertalen. Ik wilde dit universele verhaal weergeven op dezelfde manier als het nummer dat doet: als een onophoudelijke stroom van dreigingen en waarschuwingen die slechts bijeen worden gehouden door ons kortetermijndenken. Charles kijkt van een afstandje naar de moderne wereld, en ziet veel te veel angstaanjagende shit om het allemaal bij te houden. We wilden dat de video dat ook zou weergeven, en niet te veel op één ding zou focussen. Ieder stukje van de puzzel moest evenveel aandacht krijgen, tot op het punt dat de video bijna te dolgedraaid lijkt om op te reageren. Wat Charles betreft, zijn recept is vrij simpel: ‘t gaat allemaal over liefde en acceptatie. Het feit dat hij dat tot zo’n diepte kan distilleren terwijl hij wordt geconfronteerd met alle angstaanjagende dingen rond hem heen, is best wel gestoord, en ook best wel inspirerend.”

Dus ga naar buiten, heb vandaag iemand lief. Doe een goeie daad. Zorg voor wat liefdadigheid in de wereld, en deel wat affectie. Laat Charles Bradley je inspireren. Bradley’s nieuwe album Changes is vanaf 1 april uit op Daptone. Pre-order het hier. Hij vertrekt ook volgende maand op wereldtour. Op 3 april staat de goede man in TivoliVredenburg. De video voor Change For The World vind je hieronder: