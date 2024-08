Het nieuwe liedje van Charlie & the lesbians gaat over jezelf haten

Charlie & the lesbians is precies wat je wil van een punkband: ze maken herrie, schreeuwen en springen een hoop, en hebben een video waarin ze hun drummer bekogelen met allerlei ranzige dingen. Hun nieuwe clip voor Vacation – bekijk die hierboven – laat ook nog eens zien dat hun shows best gezellig zijn. Ik belde zanger Charlie Hoeben op en sprak hem over de zelfhaat waar hij over zingt.

Noisey: Als je alleen bent, haat je jezelf dan? Dat is namelijk wat je zegt in dit lied.

Charlie Hoeben: Soms wel.

Waarom?

Ik weet het niet. Er zit gewoon een soort conflict in mij en daar haal ik inspiratie uit voor mijn teksten.

Dus gaat al jullie muziek over dingen haten.

Ja. Ik kom er steeds meer achter dat het inderdaad best een groot thema is in mijn teksten. Dat komt denk ik omdat er tijdens het schrijven gevoelens omhoog komen die ik heb weggedrukt of waar ik me niet bewust van ben.

Dus je zal niet snel een liedje maken over dat je het leven best wel leuk vindt?

Ik sluit het niet uit. Ik schrijf ook weleens teksten die we niet voor deze band gebruiken omdat het niet echt past bij het gevoel dat we uitdragen.

Welk gevoel is dat?

Een gevoel van duisternis. Ik denk dat er in ieder mens wel iets duisters zit en we proberen te zorgen dat mensen die kant van zichzelf een beetje accepteren.

Jullie noemen jullie muziek ‘fuzzy punk’. Dat klinkt een beetje vies.

Ja, dat is het ook. We vonden die omschrijving het beste passen bij het gitaargeluid en de algemene sfeer van de nummers. Die zijn een beetje smerig.

Jullie zelf ook?

Nee hoor, haha. Wij zijn hele schone mensen.

Heb je eigenlijk een beetje zin in de kerstvakantie?

Ja, ik heb er best veel zin in.

Jullie nieuwe single heet Vacation, dus ik dacht dat jullie het kerstgevoel al een beetje te pakken hadden.

Nee, haha! Daar heeft het niks mee te maken. Wat grappig, ik had daar nog niet over nagedacht.

Waarom heet het dan zo?

Onze drummer Soesja zingt tijdens de repetities altijd mee terwijl ze aan het drummen is. Vaak weet ze de teksten alleen niet. Toen vroegen we haar bij dit nummer een keer: wat zing je nou eigenlijk? Toen bleek het iets te zijn van: “When I’m alone, I’m going on vacation.” Dat vonden we grappig, dus hebben we dit als titel gekozen. Het heeft verder niks met het nummer zelf te maken.

Zit er verder nog een boodschap achter de teksten, behalve ‘fuck iedereen’?

Ik zou het niet per se fuck iedereen noemen. We proberen wel altijd iets aan mensen mee te geven en iets moois te maken. Mooi is natuurlijk een relatief begrip, maar wij vinden onze muziek mooi. Ik ga mijn teksten niet uitleggen en dat is ook niet nodig. Het is aan mensen zelf om er iets uit te halen.

Ik hoorde dat jullie optredens nogal wild zijn.

Klopt. Soms krijg ik reacties van mensen die normaal niet naar dit soort muziek luisteren, maar het optreden wel heel vet vinden. Het maakt iets bij ze los omdat de muziek erg krachtig is. Het vraagt om energie. Het gevoel dat ik krijg bij de muziek, dat is wat ik doe op het podium. Ik zou ook niet op een andere manier kunnen optreden.

Op 1 februari brengen Charlie & the lesbians hun nieuwe EP ‘Paper trail of happiness’ uit.

