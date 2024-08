Charlotte Adigéry vertelt waarom ze een meditatie tape uitbracht

Charlotte Adigéry bracht onlangs Yin Yang Self-Meditation uit op cassette, waarop de Gentse artiest ons een intiem kijkje in haar hoofd geeft. Het project is een kwetsbare en herkenbare ervaring over onder andere lichaamsbeeld, racisme en angsten in een audiovisuele, ASMR-getinte wereld.

Wij spraken met Charlotte over haar eigen ervaringen met meditatie, de psychedelische videoclip en wat de docureeks ‘Wild Wild Country’ met het ontstaan van dit project te maken had.

VICE: Hey Charlotte, voordat we over ‘Yin Yang’ praten: proficiat met je tweede EP ‘Zandoli’. Als je daar nu op terugkijkt, hoe ervaar je het dan?

Charlotte Adigéry: Ik kan het soms nog altijd niet vatten. Ik ben mij het meest bewust van wat ik doe wanneer ik in de studio bezig ben. Dan fantaseer ik over reacties en de eventuele appreciatie die er kan komen – maar als dat dan ook effectief gebeurt, is dat toch nog altijd surreëel voor mij. Het is een beetje zoals Bali bijvoorbeeld: je ziet het op foto, te mooi om waar te zijn, en als je er dan staat, kan je het bijna niet geloven. Ik ben super trots op wat ik heb gemaakt, mijn EP, en ik ben heel dankbaar voor wat erna is gekomen.

Deze keer kwam je met een verrassend project: een meditatie single. Waarom besloot je een meditatie single, of liever, tape te maken?

We werken aan een nieuw album dat we binnenkort releasen. En zoals vaak wordt gedaan, waren we van plan om eerst een single uit te brengen. We vonden niet meteen een nummer dat op zichzelf kon staan en we wilden ook niets forceren. Het moment bij uitstek dus om ons te uiten op een manier die wij leuk vinden, door interdisciplinaire kunst maken.

“Je kan nog creatiever omgaan met wat je wil creëren met een cassettetape, en het is een leuk hebbedingetje. Bovendien heeft het een warme klank en is het iets tastbaar.”

We hadden allemaal toevallig ‘Wild Wild Country’ op Netflix gezien. Stephen en David Dewaele [die samen Soulwax vormen, red.] hadden een paar van die tapes kunnen kopen en toen we die zagen, dachten we, waarom maken wij ook niet een cassettetape? We zijn fan van dat soort medium. Je kan nog creatiever omgaan met wat je wil creëren en het is een leuk hebbedingetje. Bovendien heeft het een warme klank en is het iets tastbaar.

Wat is het belang van meditatie voor jou en wat kan het anderen geven?

Meditatie gaat voor mij om mijn lichaamsbewustwording. Ikzelf, en ook veel anderen rondom mij in onze samenleving, spenderen te veel tijd in ons hoofd. Meditatie laat de tijd even stilstaan. Je krijgt een meer diepgaande ervaring tijdens en na de meditatie. Je gaat bewuster leven en het brengt je voeten terug op de grond. We hebben allemaal een leven en we willen er het beste van maken. En ik geloof dat meditatie nog veel meer kan.

Hoe vaak doe je zelf aan meditatie?

Ik probeer het dagelijks te doen, maar soms heb ik het zodanig druk dat ik het skip – en dat is dan eigenlijk absurd en contradictorisch. Maar ik doe het minstens om de twee dagen.

“Helemaal alleen mediteren in stilte vind ik nog steeds moeilijk maar ik hoop wel tot dat punt te komen.”

Hoe ben je ermee begonnen?

Het was denk ik iets wat al lang aanwezig was in mijn leven, maar de voordelen, het effect en kracht van meditatie heb ik pas echt ontdekt toen ik op het punt stond om een burn-out te krijgen. Ik kon niet meer en ging ook constant in op de vragen van anderen, tot ik op een bepaald moment dacht dat het tijd was om echt eens door die meditatie te gaan. Ik heb mij er lang tegen verzet, dan geprobeerd en mijn gedachten toch niet kunnen stopzetten en blijven opgeven. Maar ik wist dat ik ineens een klik ging hebben, dat ik niet mocht opgeven. Vorig jaar is die klik er dan gekomen en merkte ik dat het echt werkt. Ik ga ook altijd op zoek naar andere soorten meditatie. Helemaal alleen mediteren in stilte vind ik nog steeds moeilijk maar ik hoop wel tot dat punt te komen.

Je meditatie single is eigenlijk een hele audiovisuele ervaring. De video werd geregisseerd door Jorre Janssens. Hoe kwam die samenwerking tot stand?

Jarri [Van der Haegen – haar manager, red.] heeft Jorre gevonden op Instagram. Het is wijs dat ik een manager heb die creatief meedenkt en dingen aanbrengt die ook werken. Jorre is een creatieve duizendpoot, en wat hij doet, is precies wat ik zocht. Hij heeft naast het regisseren van de video ook foto’s genomen. Er zit iets heel zachts en menselijks in zijn werk. Het is tijdloos en glamoureus. Samen met DEEWEE hebben we dat verder uitgewerkt vanuit een buikgevoel. Ik vind het belangrijk om een goed gevoel te hebben bij mensen. Het proces mag niet wringen, of botsen, anders klopt het niet.

De video verkent ook ASMR-thema’s, zoals je eerder al deed in de ASMR versie van ‘Cursed and Cussed’. Met ‘Yin Yang’ ga je daar nog dieper op in. Was dat een bewuste keuze?

Nee, dat was eigenlijk niet mijn intentie, maar al meer mensen hebben dat opgemerkt. Ik vind het interessant om te horen. Voor mij ging het vooral om een fascinatie met waarom mensen daar zo door gefascineerd zijn.



Wat is ASMR voor jou?

Een stem die zeer dicht bij jou zit, als een troostende stem maar ook als een duiveltje op je schouder. Hoewel ik er tot nu toe niet bewust mee bezig was, wil ik er misschien wel dieper op ingaan.

Kan je wat meer vertellen over de symboliek en thema’s in de video?

Glitter en bepaalde objecten waar het licht op een specifieke manier op valt, vind ik visueel zeer pleasing. Zo zie je in de video een ei als een stilleven onder een bepaald licht liggen. Het is misschien vergelijkbaar met het concept van “wabi sabi”.

“Ik vind het frappant hoe een foto van mij in de Elle – dus gewoon van mijn hoofd – meer likes krijgt dan een foto of post waarin ik vertel over iets wat ik heb gemaakt, of mensen bedank.”

Ik laat in de video ook veel dingen zien die ik eigenlijk moeilijk gezegd krijg. Een kwetsbaarheid, en bepaalde frustraties die ik bij onze generatie opmerk. Zoals hoe social media door mensen aanvaard en zelfs toegejuicht wordt. Ik vind dat dat creativiteit uitdooft. Hoe heb je als artiest nog tijd om te creëren als je precies de hele tijd op je gsm bezig bent? Zelf post ik niet zoveel meer. Ik vind het frappant hoe een foto van mij in de Elle – dus gewoon van mijn hoofd – meer likes krijgt dan een foto of post waarin ik vertel over iets wat ik heb gemaakt, of mensen bedank.

Waarom zijn bepaalde stukken tekst ondertiteld in de video en andere niet?

Er is veel tegelijkertijd aan het gebeuren. Als je mediteert, doe je meestal je ogen toe. Al het visuele van de video is een extra. Voor wie tussendoor even wil kijken, hebben we de kern uitgeschreven, als een begeleiding voor mensen die luisteren én kijken.

“Angsten hebben is oké. Het gaat erom jezelf los te laten en te leren om weg te stappen van dat volmaakt beeld waar je naar streeft.”

Wat hoop je dat mensen halen uit je Yin Yang Self-Meditation?

Vanuit mijn quest, vanuit mijn wil om mij kwetsbaar te durven opstellen, wens ik dat mensen dat niet zien als een zwakte, maar juist als een kracht die in jezelf zit. Angsten hebben is oké. Het gaat erom jezelf los te laten en te leren om weg te stappen van dat volmaakt beeld waar je naar streeft. Moest iedereen zich veilig genoeg voelen om dat toe te geven, dan zouden mensen veel meer bij elkaar terecht kunnen. Er zou een dialoog opengaan, mensen zouden meer medeleven voor elkaar hebben en dat zorgt voor een harmonieuzer leven.

