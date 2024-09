Deze man tekent Blade Runner shot-voor-shot na in MS Paint

Als je Motherboard veel leest, zal je het vast niet verrassen dat wij grote fans zijn van de filmklassieker Blade Runner uit 1982. Een prachtige neo-noir dystopie? Check. Kunstmatige intelligentie en geavanceerde biotechnische wezens? Check. Serieuze vragen over vrije wil, realiteit en wat het betekent om mens te zijn? Alles check.

Toen we de Tumblr van David MacGowan tegenkwamen, waren we verbaasd en gefascineerd tegelijk. MacGowan gaat letterlijk shot-voor-shot door Blade Runner om elk shot te tekenen in Microsoft Paint. De tekeningen zijn verre van artistiek perfect en de beelden zijn ook niet 100 procent compleet in elk detail, want ja, het blijft MS Paint. Maar elk moment is wel direct te herkennen voor iemand met die de film ook maar een beetje kent. MacGowan is daarbij een meester in de esthetische ‘lelijkheid‘ die perfect werkt op internet.

MacGowan is nog maar op de helft van de twee-en-half-uur durende film, maar ik wilde graag al meer weten over het lopende project, dus ik stuurde hem een paar vragen over de mail.

“Het leek mij wel vet om een blog te hebben, maar ik had nooit het gevoel dat ik veel te vertellen had, in ieder geval niet over originele of interessante dingen,” zei MacGowan. “Ik werd een beetje naar Tumblr getrokken met het idee om alleen foto’s te delen, maar ik had het gevoel dat het wel echt originele plaatjes moesten zijn die ik gemaakt had. Jaren geleden maakte ik echt lelijke MS Paint-plaatjes voor de fansite van mijn favoriete popgroep en die leken zij altijd wel leuk te vinden. Het idee om nog een keer iets met MS paint te doen trok me wel, om te laten zien dat ik me niet af laat schrikken door mijn niet-talent.”

MacGowan was al groot fan van Blade Runner en hij zei de films zo weinig mogelijk keek, om er maar niet op uitgekeken te raken.

“Toen de final cut in de bioscoop uitkwam heb ik hem eindelijk op het grote scherm kunnen kijken. Ik was toen al volwassen, maar ik was gewoon verbijsterd, echt helemaal met stomheid geslagen,” zei MacGowan, die als de meeste Blade Runner-fans aangetrokken wordt door de vermenging van een ouderwetse film in een futuristische setting. “Blade Runner is een mengelmoes van oud en nieuw op zo veel manieren!”

Indrukwekkend genoeg vertelde MacGowan mij dat hij zo weinig als vijf minuten met een tekening bezig is. Dat is wel een beetje afhankelijk van hoe veel detail er in het shot zit en hoe moe hij is. Hij doet er meestal één of twee per dag na zijn werk. Als hij een dag vrij is, doet hij er meer op een dag.

“Ik denk niet echt aan stoppen, het idee dat ik (eindelijk een keer in mijn leven) iets afmaak vind ik wel vet,” zei hij. “En ik vind het leuk, het is geen dagelijkse taak.”

Hoe groot fan hij ook is van de film, MacGowan kijkt niet zo uit naar het vervolg van Blade Runner, Blade Runner 2049. Ik vroeg hem of hij plannen heeft om die film te kijken en misschien een soortgelijk project wil doen voor 2049.

“Ik verwacht dat die film vreselijk wordt,” zei hij. “Ik ga hem wel kijken, ik kan toch niet bij die film wegblijven. Maar ik ga sowieso dit niet weer doen voor het vervolg, ook al vind ik de film wel vet. Ik heb iets met ‘het origineel’ …ik haat het idee van sequels in het algemeen.”

Verder heeft MacGowan nog best veel te doen om het origineel helemaal na te Painten. “Ik ben bijna bij de introductie van Roy Batty, dat vind ik echt een vet stuk” vertelde hij me.

We kunnen niet wachten.