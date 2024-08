Bekijk de trailer van ‘The Most Unknown,’ onze eerste lange documentaire

Hoe zorgen we ervoor dat mensen iets om wetenschap gaan geven in deze tijden vol apathie en vijandigheid? De eerste stap is om wetenschappers te vragen waarom ze überhaupt doen wat ze doen.

Daarom presenteren we met trots onze eerste lange documentaire genaamd The Most Unknown. In deze film gaan negen wetenschappers op zoek gaan naar onverwachte antwoorden op de grote vragen die de mens bezighoudt. Hoe is leven ontstaan? Wat is tijd? Wat is bewustzijn? Is er nog andere leven in het universum? Door wetenschappers met allerlei verschillende achtergronden veldwerk te laten doen, laat de film zien hoe waardevol interdisciplinaire samenwerking echt kan zijn en worden de grenzen verlegd van hoe wetenschapsverhalen worden verteld. The Most Unknown laat zien dat de vragen die nog niet beantwoord zijn, vaak juist de belangrijkste vragen zijn.