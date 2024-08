Check deze ‘buitenaardse’ proto-spinnen die gevangen zitten in hars

Een lijst met beesten die ergere nachtmerries veroorzaken dan spinnen: parasitaire wormen, teken, oeroude proto-spinnen.

Je vraagt je nu vast af: wat is een proto-spin? Het is een beest dat zich ontwikkelde vóór de spinnen — een soort van de eerste stap binnen de spinnenevolutie, een bètaversie. Dankzij twee internationale teams van paleobiologen hebben we nu een verzameling van vier proto-spinnen die al 100 miljoen jaar gevangen zitten in barnsteen. Het onderzoek van de wetenschappers is deze week gepubliceerd in twee papers in Nature Ecology and Evolution.

De spinnen behoren tot de soort Chimerachne yingi, een naam die zich vanuit het Latijn vertaalt naar “chimeraspin”. Het beest heet zo omdat het tussen een spin en een schorpioen in zit. C. yingi heeft veel gemeen met de schorpioen, een spinachtige die ongeveer 100 miljoen jaar ouder is dan de oudste spin, zoals een lichaam dat uit segmenten bestaan en een lang staartachtig aanhangsel. Tegelijkertijd hebben ze ook spinachtige geslachtsorganen en klieren om een web mee te maken. Ze zien er nogal buitenaards uit, misschien is het maar goed ook dat ze uitgestorven zijn.

Alle monsters van de monsterlijke spinnen kwamen van fossielenhhandelaren uit barnsteenmijnen in Myanmar. De twee groepen onderzoekers, beide afkomstig van het Nanjing Institute of Geology and Paleontology in China, werden onafhankelijk benaderd door handelaars en ze wisten niet dat ze onderzoek deden naar dezelfde beesten totdat ze hun artikel hadden ingediend bij hetzelfde tijdschrift — wel een beetje vreemd. Wat ook wel grappig is is dat ene artikel het bovenste deel van de spin onderzoekt en de andere naar het onderste deel kijkt.

De uitgestorven C. yingi is de een van de meest nabije verwanten van de spin. Wat interessant is, is dat de soort minstens 100 miljoen jaar naast de ‘echte’ spinnen leefde, voordat hij uitstierf.