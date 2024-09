Check hier een snelheidstest tussen alle iPhones die ooit zijn gemaakt

iPhone generatietests zijn altijd zeer leuk om te kijken. In deze test legt een guy van het YouTube-kanaal EverythingApplePro, alle vijftien iPhones van de 2G tot de 7+ naast elkaar [praktisch allemaal, red.]. Hij vergelijkt snelheid, volume, camera, touch id en warmte.

De iPhone 7 zou 120 keer sneller zijn dan de oorspronkelijke 2G, die alweer 9 jaar geleden op de markt kwam – dat is een hoop vooruitgang in iets minder dan een decennium. Volgens de verteller in het filmpje “staan we op een punt dat telefoons niet meer zo snel beter gaan worden als voorheen.” Dit filmpje moet daar het bewijs van zijn.

Hij plugt alle iPhones in op zijn computer, via hetzelfde verloopje. Zo kan hij precies zien welke telefoon het eerste aan gaat. Het snelste was de iPhone 7. De 7+ kwam op de achtste plaats binnen (van de 15), net achter de 5s. De 4 was het langzaamste.

De verteller checkt ook de snelheid van de foto-app. De 7 en de 7+ waren weer niet de snelste, maar de camera’s waren zeer veel beter dan alle andere. Een vergelijking tussen nachtelijke beelden, closeups, en kleuren, laat zien dat op elk front de camera van de 7 en 7+ beter zijn.

En zelfs zonder minijack-ingang blijken de 7 en 7+ iPhones meer volume te hebben dan alle voorgangers. Tenslotte vergelijkt de man achter het filmpje ook nog hoe veel warme de telefoons afgeven. Over het algemeen genomen blijken de nieuwe telefoons wat koeler te zijn, maar zijn de grotere + modellen het warmste.

Dus ook al zijn de iPhone 7 and 7+ misschien niet grensverleggend – ze zijn beter op bijna elk vlak. En het is leuk om alle kleine veranderingen over de jaren nu in een filmpje naast elkaar te zien. Vooruitgang bestaat, al is het misschien niet zo indrukwekkend als we zouden willen.

