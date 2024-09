Check hier foto’s van de fundraiser van Operator

Berlijn heeft BCR, Londen heeft NTS en Amsterdam heeft Red Light Radio. Voortaan kun je dat rijtje nog aanvullen met Rotterdam, want daar komt Operator: een nieuw online radiostation gevestigd in een zeecontainer in het Schieblock, waar het al erg aan was met BAR, Biergarten, Transport en Annabel. De zender is een initiatief van een soort A-Team van Rotterdamse muzikale vrienden: Patrick Marsman (van het label Pinkman), Jeff van Hoek (alias Jeff Solo), Ofra Beenen (van Hollywood & Vine), Jorn de Vries (van Biergarten) en Osman Bas (Mr Nice Guy). Met zo’n groep zijn de verwachtingen hooggespannen, en we zitten dan ook te popelen om de eerste uitzendingen, die in april beginnen, te checken. In het kader van algehele voorpret, en omdat er nog een gaatje in de begroting zat (er miste nog wat apparatuur) hielden ze afgelopen vrijdag een fundraiser in BAR. In drie ruimtes traden artiesten op als Philou Louzolo, Moody Mehran, Strange Boutique, Antenna, Gustav Goodstuff, Mark du Mosch en Slick Chick. Fotograaf Mark Bolk was erbij en drukte een heleboel keer op het knopje van zijn camera, wat uiteindelijk resulteerde in de onderstaande foto’s. Joie de vivre!