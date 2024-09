Check op deze live kaart de wereldwijde verspreiding van de Mirai malware

Afgelopen weekend plaatste een hacker de code van ‘Mirai’ online. Mirai is malware waarmee iedereen in feite een eigen botnet kan creëren door Internet of Things-apparaten te infecteren. Zoals we eerder berichtten, vielen de botnets de bekende internetveiligheidsjournalist Brian Krebs aan.

In de beveiligingswereld is dit natuurlijk groot nieuws. Gewone burgers kunnen nu met een simpel te gebruiken stuk gereedschap een gigantische aanval uitvoeren. Chill!

Videos by VICE

Afgelopen maandag bracht MalwareTech, een onderzoeksbedrijf naar internetveiligheid, een kaart uit met een actuele overzicht van de Mirai epidemie. In een blog legt het bedrijf uit dat ze honderden IoT-apparaten simuleren die berichten als iemand ze probeert te hacken. Inmiddels zijn grote delen van de bewoonde wereld geïnfecteerd:

Eind september was de site van Krebs het slachtoffer van een DDoS aanval van 660 GBps.Twee botnets waren verantwoordelijk voor die aanval. De botnets bestonden volgens Level 3 Communications respectievelijk uit ongeveer 980.000 en 500.000 apparaten. Wat ze zo bijzonder maakt is dat ze (nog afgezien van de rauwe kracht) voornamelijk bestaan uit beveiligingscamera’s en andere ‘smart’-apparaten. Een paar dagen later werden er door de Franse hosting provider OVH aanvallen gezien van 900 Gbps en 1 Tbps.

Wees bang iedereen, voor het leger domme camera’s dat door elke chagrijnige puber op aarde gebruikt kan worden om het lokale bankverkeer helemaal plat te leggen.