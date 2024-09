Proosten op de revolutie: de mooiste molotovcocktails van Kiev

De demonstranten van de EuroMaidan in Kiev gebruikten het vuur in hun voordeel. Met behulp van vuur waren de demonstranten in staat hun barricaden te verdedigen, de linies uit te breiden en hun positie te versterken. De demonstranten verspreidden zich tijdens de protesten door de stad om zoveel mogelijk flessen te verzamelen. De duizenden molotovcocktails werden gebruikt om tanks, andere gepantserde wagens en bussen in lichterlaaie te zetten. Deze minibommen waren het enige echte wapen dat de demonstranten hadden in hun strijd tegen de zwaarbewapende regeringstroepen.

Donald Weber bracht de maand februari door in Kiev om voor VICE te fotograferen. Volg onze verslaggeving van het laatste nieuws in Oekraïne op VICE News.

Alle foto’s door Donald Weber/VII Photo