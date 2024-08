Chef Mario Batali trekt zich terug na beschuldigingen van seksueel wangedrag

De bekende Amerikaanse chef Mario Batali is geschorst van zijn restaurants en zijn presentatieklus voor het televisieprogramma The Chew na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie en ongepast gedrag die aan het licht kwamen in een onderzoek van website Eater dat gisteren gepubliceerd werd.

Volgens het artikel van Eater, zijn er in ieder geval vier vrouwen die zeggen dat Batali ze betast heeft. Tientallen (ex)werknemers, waarvan de meeste anoniem willen blijven, zeggen dat Batali regelmatig opmerkingen maakte over de lichamen van vrouwen en seksueel getinte grappen maakte waardoor er een oncomfortabele en soms zelfs bedreigende werksfeer ontstond in zijn restaurant.

Een chef vertelt over haar eerste ontmoeting met Batali, hij zou “over haar borsten hebben gewreven met zijn blote handen”, nadat ze wijn had geknoeid op haar laag uitgesneden shirt. Andere vrouwen zeggen dat hij “ze van achteren vastpakte en dicht tegen zich aan duwde” of naar hun borsten greep. Veel van deze incidenten zouden hebben plaatsgevonden als Batali alcohol dronk, claimen meerdere vrouwen.

De Batali & Bastianich Hospitality Group heeft ongeveer 24 restaurants in handen en is mede-eigendom van Batali en zijn zakenpartners Joe en Lidia Bastianich en een aantal andere investeerders. Het bedrijf heeft een geschatte omzet van meer dan 293 miljoen euro. Sinds maandagochtend is de website van B&B uit de lucht.

Sommige van de incidenten waar Batali van wordt beschuldigd, zouden begin jaren negentig hebben plaatsgevonden. Volgens een woordvoerder van B&B zou Batali in oktober een training hebben moeten volgen nadat een restaurantwerknemer hem had beschuldigd van ongepast gedrag.

Daarnaast spande Franco Nava, pâtissier van restaurant Babbo in New York, in mei een rechtszaak aan waarin hij beweerde dat hij werd gepest door zijn collega’s vanwege zijn seksuele geaardheid. Volgens Franco zouden collega’s homofobe opmerkingen hebben gemaakt, hem “meisjesachtig” hebben genoemd en opmerkingen hebben gemaakt dat hij een “domme Mexicaan” was. Batali zou weinig tot niet hebben ingegrepen. In de aanklacht omschrijft hij dit gedrag als “heel openbaar en op grote schaal” en “vijandig, agressief, bedreigend, vernederend en beschamend.” Franco werd uiteindelijk ontslagen vanwege een incident dat niet gerelateerd is aan deze zaak, maar vanwege een misverstand over een varkenskarbonade. Ten minste twee andere werknemers van Babbo hebben eerder rechtszaken aangespannen tegen Batali en Bastianich wegens pesterijen op de werkvloer.

In een gesprek met Eater, vertelt Batali over zijn gedragsproblemen en ontkent hij de beschuldigingen niet.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die ik verkeerd bejegend heb en pijn heb gedaan. Hoewel de identiteiten van de meeste personen in het artikel niet bekend gemaakt zijn aan mij, komt veel van het gedrag dat omschreven wordt overeen met hoe ik in het echt gehandeld heb. Dat gedrag was verkeerd en valt niet goed te praten. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en het spijt me ontzettend als ik bij werknemers, gasten, vrienden en familie enige vorm van pijn, vernedering of ongemak heb veroorzaakt. We hebben deze restaurants opgericht zodat gasten plezier konden hebben en genieten, maar ik ben te ver gegaan met mijn eigen gedrag. Ik zal nooit meer de fout ingaan. Ik wil dat iedereen zich veilig voelt op de plekken waar ik aan verbonden ben, of dat nou als werknemer is of als gast. Ik weet dat ik door mijn gedrag veel mensen teleurstel. De successen die ik behaald heb, zijn voor mijn hele team. In mijn falen, ben ik alleen.”

In een statement aan MUNCHIES, meldde het de B&B Hospitality Group het volgende:

We nemen deze beschuldigen uiterst serieus. We zijn er trots op dat ons bedrijf een plek is waar werknemers kunnen groeien en geweldige service kunnen leveren zonder dat ze gediscrimineerd worden of ongelijk worden behandeld. We hebben duidelijke regels en beleid op het gebied van seksuele intimidatie. We brengen al onze werknemers dit beleid bij en we handhaven dit ook met ontslag als uiterste maatregel.

Wij hebben met de heer Batali overleg dat hij zijn functies binnen het bedrijf neerlegt inclusief het runnen van de restaurants. Hij heeft dit ook al gedaan. Onze restaurants zijn zo fantastisch door de mensen die er werken: de chefs, het keukenpersoneel, de bediening. Al deze mensen die zich maximaal inzetten om goed eten en fantastische service te verzorgen. We zijn ervan overtuigd dat zij net zo hard zullen werken voor onze gasten als door de jaren heen hebben gedaan.

We hebben al meer dan tien jaar beleid en trainingen om iets te doen tegen seksueel wangedrag. En er zijn ook duidelijke procedures hoe werknemers klachten over het management kunnen indienen. Alle leden van het bestuur hebben deze trainingen gevolgd, ook de heer Batali.

We hebben besloten om nog een stap verder te gaan dan onze huidige beleid zodat alle werknemers zich goed voelen en problemen durven te melden.

Televisiekanaal The Food Network, waar Batali een wereldberoemde chef werd en als zijn grootste spreekbuis fungeerde, heeft aangekondigd dat ze de plannen om zijn serie Molto Mario de herlanceren opschorten. Batali verscheen ook als gastheer bij Iron Chef America en andere programma’s van het kooknetwerk.

MUNCHIES heeft samengewerkt met Batali voor de serie Moltissimo en hij verscheen in verschillende andere shows van MUNCHIES. Hij schreef ook het voorwoord van het kookboek van MUNCHIES.