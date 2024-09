Chef’s Night Out: Benny Blisto van BAK Restaurant in Amsterdam

We beginnen bij The Best Döner, waar Benny bijna elke week een broodje döner haalt. Daarna gaan we naar De Goudfazant in Amsterdam-Noord, om vervolgens per boot verder te varen naar Gebr. Hartering, waar de groep een buitengewoon spectaculaire entree maakt.

De entourage van Benny groeit naarmate de avond vordert. De drank in de sloep vloeit rijkelijk tot het gezelschap bij Meneer Nieges uit de boot klimt voor kopstootjes. Nog voordat we terug zijn bij Restaurant BAK voor een nachtelijke portie taco’s en quesadilla’s, is een van de koks op mysterieuze wijze verdwenen. Gelukkig waren wij erbij om alles te filmen, want als we Benny mogen geloven, kon hij zich achteraf van de hele nacht nog weinig herinneren. Om het in zijn woorden te zeggen: “Als je redelijk serieuze en verstandige mensen onbeperkt laat drinken en eten, eindigen ze toch als een stel kwijlende hooligans.”

