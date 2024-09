Chef’s Night Out: Kadeau in Kopenhagen

Hoe kom je het beste van Bornholm, een eiland in de Baltische Zee, naar Kopenhagen? In een busje met vier chefs met een doos natuurwijn en een trommel gerookte haring. Je maakt een pitstop om aquavit te tanken in een idyllisch bos en eindigt op het podium van de grootste straatrave in Kopenhagen.

Dat is deze aflevering van Chef’s Night Out met chef-kok Nicolai Nørregaardmet van restaurant Kadeau in een notendop. Hij maakt daarbij een stop bij Svaneke smokehouse, restaurant Pony, waagt wat danspassen op Distortion en eindigt met sliders en gebakken aardappelen bij Kadeau.