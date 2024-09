Chef’s Night Out: Konstantin Filippou in Wenen

In deze aflevering van Chef’s Night Out neemt Konstantin Filippou, chefkok bij restaurant en wijnbar O boufés, ons mee op een onvergetelijk en wijnovergoten avontuur in Wenen.

We beginnen de avond in zijn keuken, waar Filippou ons toont hoe hij de perfecte eendenlever met rode biet en zwarte bessen maakt. Voordat de zon ondergaat, duikt de chefkok met enkele vrienden de stad in voor spare ribs met ‘salamiwijn’ bij Mochi, gevolgd door een bezoek aan het restaurant van Filippous goede vriend Christian Petz. Het is een traditioneel Weens restaurant waar ze de beste ingewanden eten die je kan vinden. Voordat de groep terugkeert naar O boufés om de avond af te sluiten met hartige Griekse saganaki, maken ze een kleine omweg naar een hele kleine bar die nog steeds een van Wenens bestbewaarde geheimen is.