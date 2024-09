Chef’s Night Out: Nina Compton in New Orleans

In deze aflevering van Chef’s Night Out eten we onze buik rond in New Orleans met chef-kok Nina Compton van Compare Lapin. Het wordt een nacht met daiquiri’s, po’boys, meer daiquiri’s, Israelisch eten en dansen.

De avond begint in Nina’s restaurant in het Warehouse District waar ze haar specialiteit laat proeven: geitencurry met zoete aardappelgnocchi. Daarna gaat de groep naar Gene’s voor een paar vette worsten-po’boys en ze halen een daiquiri voor onderweg. Hierna wordt er sjiek gedineerd bij Shaya met rund, lamstartaar en foie gras. Na een pauze in Frenchman Street om vast wat calorieën te verbranden op brass band-muziek, eindigen ze in Nina’s restaurant met charcuterie, boudin balls en geroosterde geit.

