Chef’s Night Out: Rosio Sanchez in Kopenhagen

Rosio Sanchez veranderde taco’s eten in Kopenhagen voorgoed. Sanchez, die opgroeide in Chicago, is eigenaar van taqueria Hija de Sanchez in Kopenhagen. Hier maakt ze met veel liefde en respect voor de Mexicaanse keuken mole, paleta’s en taco’s al pastor klaar.

Deze aflevering van Chef’s Night Out begint met een tacobuffet dat Sanchez haar vrienden voorschotelt voordat ze de stad ingaan. De eerste stop is Balderdash voor cocktails en bananensplitten. Hierna halen ze burgers bij Gasoline Grill die meegaan aan boord voor een tochtje door de Kopenhaagse grachten. Vanaf de boot pikken ze wat hapjes op bij restaurant 108, het kleine neefje van Noma, en leggen ze aan bij wijnbar La Banchina. Terug aan de kade eet de groep wat oesters en makreel bij Fiskebaren in het meatpacking district om uiteindelijk terug te keren naar Hija de Sanchez voor ‘dirty taco’s’, mezcal en ongecontroleerde danspassen.

