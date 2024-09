Chef’s Night Out: Sqirl in Los Angeles

In deze aflevering van Chef’s Night Out gaan we tot in de vroege uurtjes door met Jessica Koslow. Jessica is eigenaar van de beste ontbijtbar in Los Angeles: Sqirl. De avond begint bij Marvin met jamón Ibérico en sherry. Hierna vertrekt ze met haar vrienden naar de opening van het nieuwste restaurant in Koreatown: Here’s Looking at You. Hier gaan ze los op eendenharten, Chinese worst en een magnumfles rosé, want de nieuwe stek van de chef van Animal, Jonathan Whitener, moet natuurlijk goed gevierd worden. Voor het toetje gaan ze naar het legendarische Mashti Malone’s Ice Cream voor Perzisch ijs. Dan is het tijd om terug te gaan naar het restaurant waar een straatfeest aan de gang is met een overvloed aan Mexicaanse snacks.

