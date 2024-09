Chef’s Night Out: Toups’ Meatery in New Orleans

In de nieuwste Chef’s Night Out zijn we terug in New Orleans voor een avond met Isaac Toups van Toups’ Meatery. Na een paar flessen rosé bij Toups’ Meatery gaat Isaac met zijn crew naar Emeril’s Delmonico, de plek waar Isaac ooit als frituurkok begon. We ontmoeten zijn oude collega’s en eten een paar klassiekers zoals gehaktballen van wild zwijn en boudin balls met roomkaas. De groep daalt hierna af naar memory lane door een bezoek te brengen aan Avenue Pub, de kroeg waar ze vroeger altijd doorzakten na werk. Na een paar rondjes burgers, patat, curryworst en een hele hoop drank, gaat de groep terug naar Toups’ Meatery voor broodjes karbonade en een potje worstelen.

