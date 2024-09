Chhhhk—Ding! Deze animatie is helemaal gemaakt op een oude typemachine

Voordat de Britse vliegenier Amy Johnson van het Zuid-Londense plaatsje Croydon naar Darwin in Australië vloog, werkte ze als secretaresse en typiste voor een juristenkantoor. Het was in deze periode dat ze vliegen als hobby oppakte, en op een dag besloot de Havilland DH.60 Gipsy Moth te kopen die haar van Engeland naar Australië zou brengen, een vliegtuig dat ze liefkozend “Jason” noemde.

Geïnspireerd door de heldhaftige vlucht van Johnson en haar eerdere carrière als typiste, maakte animator Lizzy Hobbs een korte animatie in zijn geheel op haar typemachine. Met haar Underwood 315 schrijft ze eerst het verhaal van Johnson in een enkele zin uit, waarna ze een menigte, een ingenieur, een vliegtuig, wolken en andere elementen uit haar typemachine laat rollen. Bekijk de unieke animatie hieronder:

Klik hier voor meer werk van Lizzy Hobbs.