Childish Gambino’s clip voor ‘Me And Your Mama’ is een spacefunk-ervaring in virtual reality

Iedereen is het erover eens dat Childisch Gambino met zijn psychedelische soulplaat Awaken, My Love! de gestoorde intergalactische soul van George Clinton probeert te vertalen naar het heden. Helemaal in de geest van het afro-futurisme kondigde hij aan volgend jaar een virtual-reality vinylversie van het album uit te brengen. Tegen het Australische Triple J vertelde hij dat hij met VR de ervaring van zijn concerten wil delen met fans die niet aanwezig kunnen zijn. De clip voor Me and Your Mama geeft ons alvast een voorproefje van deze ervaring.

Het decor sluit naadloos aan op het afro-futuristische jaren zeventigthema van Awaken, My Love!. Het lijkt op iets tussen de cover van Sextant van Herbie Hancock en de excentrieke shows van Parliamant-Funkadelic. Gambino zit zelf onder glow-in-the-dark-tribalpatronen terwijl de kijker 360 graden kan rondkijken.