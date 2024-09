Children of the Light is vier geworden en dat vieren ze met een feestje in De School

Aanstaande donderdag is er een verjaardagsfeestje in De School. Het Nederlands-Noorse kunstenaarsduo Children of the Light, in het dagelijks leven bekend als Christopher Gabriel en Arnout Hulskamp, is vier jaar oud geworden. En daar kan je bij zijn. En dat wil je ook. Niet alleen omdat ze een selectie van oud werk opnieuw zullen exposeren, er een hele chille line-up is en het hele gebeuren zelfs compleet gratis is, maar vooral omdat Children of the Light simpelweg behoort tot de interessantste nieuwe lichtkunstenaars van dit moment. Misschien wel de meest interessante, maar dat laten we aan jou.

Als je geen idee hebt waarom ze die subjectieve titel hebben verdiend, laat me dan proberen je mening te vormen. Ondanks dat ze voor het grote publiek wellicht relatief onbekend zijn, was Children of the Light in de afgelopen vier jaar resident-kunstenaar in het Amsterdamse Trouw. Verder creëerden ze fenomenale lichtkunstwerken voor o.a. Darkside (Nicolas Jaar en Dave Harrington), Howling (RY X en Frank Wiedemann van Âme), Glow Next, de Paris Fashion Week en het Belgische kunstfestival Horst. Als resident-kunstenaars van De School hebben ze de volledige club voorzien van hun lichtkunst, van de clubzaal en de kunstgalerie tot het restaurant en de garderobe. Je baadt er enkel in het licht van Children of the Light. En ze zijn eigenlijk nog maar net begonnen.



Bij The Creators Project hebben we het geluk gehad om Children of the Light de afgelopen jaren op de voet te kunnen volgen. En we willen hun verjaardag ook graag in de spotlight zetten, op de enige manier die ons gepast leek: met een fotoserie. We vroegen het duo om een reeks belangrijke foto’s van de afgelopen vier jaar met ons te delen. Hieronder kun je ze bekijken om vervolgens de enige mogelijke conclusie te trekken: je wil hier donderdag bij zijn.

Het verjaardagsfeestje van Children of the Light is op donderdag 29 september in De School. Ga voor meer informatie naar de facebookpagina.