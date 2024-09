Deze Chinese stad wil alle straatverlichting vervangen door een kunstmaan

De Chinese stad Chengdu heeft een speelse oplossing bedacht om elektriciteit te besparen. In 2020 hoopt het een artificiële maan los te laten boven de stad om de straten zo te verlichten.

Wu Chunfeng, voorzitter van het Chengdu Instituut voor luchtvaartwetenschappen en microelectronics (CASC), presenteerde het project vorige week op een tech-conferentie.

De kunstmaan zal 8 keer zoveel licht afgeven als de echte maan, en een gebied van 8 tot 80 kilometer verlichten. Een laag spiegels en zonnepaneel-achtige vleugels kan vanaf de grond worden bestuurd om het licht aan te passen.

Er is verder nog weinig informatie over de maan beschikbaar, maar Wu zei wel dat een Franse kunstenaar achter het project zit. De lancering lijkt volgens hem realistisch, omdat er al “jaren is getest.” Volgens The Guardian is de CASC de enige opdrachtgever, maar andere details, zoals de kosten van het project, zijn vooralsnog onduidelijk.

Sceptici zijn bezorgd dat het kunstlicht de biologische klok van mensen en dieren kan verstoren. Maar een expert zei tegen The People’s Daily dat de maan een “zacht ochtendlicht afgeeft” en dat “de maan van de nacht geen dag zal maken.”

Chengdu, de hoofdstad van Sichuan in Zuid-West China, is het bekendst in het Westen vanwege z’n reuzenpanda’s, maar de stad met 14 miljoen inwoners is ook een technologisch centrum. Veel Apple-producten komen ervandaan, en het is de vestigingsplaats van Foxconn. Het is ook een van de oudste steden van China. Het was een van de belangrijkste hoofdsteden ten tijde van de Drie Koninkrijken in de 2de eeuw na Christus, en is ook het onderwerp van de nieuwste Total War-games.

En over geschiedenis gesproken: Chengdu is niet de eerste stad die het zonlicht probeert aan te wenden. Heliostatische spiegels zouden volgens sommige al in het oude Egypte theorieën zijn gebruikt. En in de jaren 90 probeerde Russische astronomen zonder succes de lengte van dagen te verlengen door een ruimtespiegel te lanceren. De gemeente Rjukan in Noorwegen heeft tenslotte in 2013 nog grote spiegels opgetuigd om zonlicht de stad in te schijnen.

Of de Chengdu-maan ooit realiteit gaat worden, is nog maar de vraag. Maar gezien de gigantische vastberadenheid van Chinese overheden, en de succesratio van grootschalige civiele projecten in China, durven wij wel een wedje te sluiten.

