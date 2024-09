China probeert luchtvervuiling tegen te gaan met ‘Verticale Bossen’

Een “Verticaal Bos” gaat binnenkort de CO2 opzuigen in de vervuilde Chinese stad Nanjing. Italiaanse architect Stefano Boeri bouwt een complex met twee lange torens met elk 1100 bomen en 2500 planten die als een waterval over de gevel groeien. De Nanjing torens zijn 200 en 108 meter hoog, en bieden onderdak aan winkels, restaurants, een museum, een club en een groene architectenschool.

Het is Boeri’s derde groene project. Eerder ontwierp hij al het gevierde Bosco Verticale in Milaan en een verticaal bos in Lausanne, Zwitserland. Maar in Nanjing zijn zulke projecten letterlijk bittere noodzaak. De luchtkwaliteit in Oost-China is ongeveer het slechtste van de wereld, en uit een onderzoek van Greenpeace bleek dat Nanjing van 28 onderzochte Chinese steden de op één na laatste plaats inneemt. Volgens Boeri zuigt het Verticale Bos per jaar 25 ton co2 uit de lucht, en produceren de torens zo’n 60 kilo zuurstof per dag.

Videos by VICE

Natuurlijk moet het ook veel constructievervuiling ’terugverdienen’, zegt Lloyd Alter, architect en redacteur van de website TreeHugger. “Boeri heeft een mooi verhaal, maar de koolstofvoetafdruk van deze gebouwen is gigantisch,” zegt hij. “Je zou in feite eerst moeten berekenen hoeveel decennia het duurt voordat de bomen de constructie hebben gecompenseerd.” Alter voegt er aan toe dat de bomen die in een mensgemaakte omgeving moeten wortelen, minder groot worden en dus minder CO2 uit de atmosfeer opnemen dan gemiddelde boom in een bos.

Bovendien zijn de torens gericht op toeristen, en niet op lokale inwoners. Hij zegt dat het dus zorgt voor meer transportuitstoot. Maar dat is ook erg cynisch gedacht. Dit soort projecten ontlenen hun bestaansrecht niet alleen aan het CO2 rekensommetje. Mensen kunnen dit uit eigen beweging nabootsen op een al bestaand gebouw, en een stad kan door een belangrijk symbool als deze torens het ‘groenzijn’ omarmen. Het maakt de wereld op een directe manier een beetje beter, en dat biedt inspiratie om de vervuiling verder aan te pakken.