China probeert Ronaldo’s te kweken in een voetbalversie van Zweinstein

Zo ziet een bezoeker meteen waar het Chinese voetbal heen wil. De Chinese president Xi Jinping heeft zichzelf en zijn volk als doel gesteld om uiterlijk in 2050 de beste ter wereld te zijn op voetbalgebied. Hiervoor heeft China, in samenwerking met de Chinese recordkampioen Guangzhou Evergrande, vijf jaar geleden een gigantische voetbalschool laten bouwen. Hier moeten de Chinese Ronaldo’s van de toekomst gekweekt worden.

De enorme talentenfabriek werd voor een slordige 170 miljoen euro gebouwd, in nog geen elf maanden tijd. De school biedt plaats aan 3.000 kinderen. Op vijftig voetbalvelden van verschillende afmetingen leren de kinderen voetballen. Maar het draait niet alleen om voetbal. De leerlingen zitten 80 procent van de dag in de schoolbanken. Zes keer per week trainen ze op het veld, met zowel Chinese trainers als hoog aangeschreven trainers uit het buitenland. Door een samenwerking tussen Evergrande en Real Madrid geven zelfs 24 coaches van Real training op de voetbalschool.

Maar niet alleen de trainers van Real kosten veel geld, ook de speelvelden, kasteelachtige huizen, zwembaden, het stadion en de zes kantines kosten bakken met centen. Maar bij Evergrande, en het Chinese voetbal in het algemeen, speelt geld geen rol. De overheid, clubs en onder meer de online handelsgigant Alibaba pompen miljoenen in de sport. Zo wordt bijvoorbeeld Felipe Scolari, de trainer van Evergrande, betaald.

Dat steeds meer Chinese bedrijven hun geld in het voetbal steken, heeft alles te maken met de machtigste man van het land. President Xi Jinping, van kinds af aan groot voetbalfan, heeft een succesvolle voetbaltoekomst van China verklaard tot “nationale prestigestrijd” en “essentieel voor de ontwikkeling van China als sportland”. Zijn plannen zijn ambitieus. China moet zich voor een WK kwalificeren, een groot toernooi organiseren en uiteindelijk ook de titel winnen. Xi Jinpengs eerste maatregelen zijn om voetbal verplichte leerstof maken op China’s scholen en in de komende tien jaar 20.000 voetbalscholen op te richten. Die scholen worden voor een groot deel financieel gesteund door China’s rijkste bedrijven.

Het Chinese voetbal is meer dan dikke transfersommen die voor Europese, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse spelers neergeteld worden. De Chinese voetbalexpert en regeringsadviseur Qiang Bai vindt echter niet dat de transfers van spelers als Carlos Tevez en Oscar afbreuk doen aan de opbouw van het Chinese voetbal. “Door de aankoop van supersterren raken Chinezen meer geïnteresseerd in hun eigen competitie,” legt hij uit in gesprek met ZEIT. Daar past ook bij dat sinds kort elke ploeg niet meer dan vier buitenlandse spelers mag hebben, waarvan er drie op het veld mogen staan. Daarnaast moet er een Chinees jonger dan 23 jaar meespelen. Miljoenen Chinezen zetten ‘s nachts de wekker om wedstrijden van Real Madrid, Bayern München of Manchester United te zien. Beleidsmakers als Xi Jinping en Qiang Bai willen dat Chinezen ooit hetzelfde enthousiasme hebben voor de eigen competitie.

Terug naar de campus van Evergrande. Daar zegt een Spaanse trainer over zijn werk: “We laten de spelers improviseren en zorgen ervoor dat ze lol hebben.” Maar in werkelijkheid gaat het er niet om dat kinderen lol hebben, het gaat om de wil van China om een grootmacht te worden. Die ‘lol’ heeft dus een prijs. Het schoolgeld bedraagt 12.000 dollar per jaar. Voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven, zijn er beurzen. Ouders worden gemotiveerd om hun kind veel te laten voetballen, omdat voetbal een criterium voor toelating is geworden op Chinese universiteiten.

De toekomst van het Chinese voetbal lijkt er dus niet slecht uit te zien, als de staat en economie het tenminste niet af laten weten. Ook als de grootste voetbalfabriek ter wereld de komende jaren veel wondervoetballers voortbrengt, blijft voetbal een teamsport. En de fabrieksscholen in China zijn er vooral goed in individualisten af te leveren. Dat ook individualisten zich kunnen onderscheiden, bewijst Real Madrid’s Cristiano Ronaldo wekelijks. Dat belooft wat.

