In China worden schuilkelders gebruikt om aan de hitte te ontsnappen

In steden door heel China worden mensen uitgenodigd om aan de verzengende hitte te ontkomen door in omgebouwde schuilkelders te chillen.

Een omgebouwde schuilkelder in Jinan, Shandong-provincie, China, op 3 juli. Afbeelding: Future Publishing / Contributor.

In Beijing is het al meer dan 9 dagen warmer dan 35 graden. De laatste keer dat het zo heet was in China was in 1961. De hitte heeft in Beijing ten minste twee mensen het leven gekost en de autoriteiten hebben alle buitenwerkzaamheden opgeschort. Afgelopen donderdag piekte de temperatuur met meer dan 40 graden. China is niet het enige land dat met hoge temperaturen kampt; de planeet heeft de afgelopen een paar van de heetste dagen sinds de eerste documentatie van temperaturen meegemaakt.

Videos by VICE

Een omgebouwde schuilkelder in Jinan, Shandong-provincie, China, op 3 juli. Afbeelding: NurPhoto / Contributor

Om hun burgers te helpen de zinderende hitte te vermijden hebben sommige Chinese steden hun oude schuilkelders omgebouwd tot openbare plekken waar mensen kunnen afkoelen. Deze enorme ondergrondse ruimtes werden in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gebouwd, en zijn nu uitgerust met wifi, restaurants en airconditioning.

Een schuilkelder in 2022. CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Sommige van China’s zuidelijke steden staan zo bekend om hun hitte, dat ze ook wel “fornuizen” worden genoemd. De temperaturen in plaatsen als Wuhan en Chongqing zijn al lange tijd drukkend geweest, en de nabijheid bij de vallei van de Yangtze-rivier zorgt ervoor dat ze buitengewoon benauwd zijn. In Chongqing trekken mensen zich al tientallen jaren terug in schuilkelders van de Tweede Wereldoorlog.

Een schuilkelder in 2022. CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Deze omgebouwde ruimtes zien er meer uit als winkelcentra dan als ruimtes die mensen moeten beschermen in het geval van een nucleaire oorlog. Bij een ruimte in Jinan zijn muren te zien die zijn bekleed met houten tonnen en mensen die op gelakte houten banken chillen. Een andere hal is gevuld met prachtig rood metselwerk, geparkeerde auto’s en advertenties voor wijn.

Een schuilkelder in 2022. Future Publishing / Contributor

De hitte-schuilkelders kwamen vorig jaar ook al in het nieuws, en inmiddels worden ze ook buiten China’s fornuissteden gebruikt. Elke zomer sinds mensenheugenis worden er temperatuurrecords verbroken. De bevolking van Beijing maakt nu een historische hittegolf door. In New York kreeg men al voor de lente voorbij was zomerse temperaturen, en de luchtvochtigheid is zo ernstig dat sommige delen van de planeet onbewoonbaar worden. China’s fornuissteden bezitten een van de mogelijke oplossingen voor de onzekere toekomst van de mensheid: ondergronds leven in de ge-airconditioneerde ruimtes die oorspronkelijk bedoeld waren om mensen te behoeden voor nucleaire verwoesting.

Een schuilkelder in 2022. China News Service / Contributor

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.