China tegen Trump: “eh, nee hoor. We hebben klimaatverandering niet verzonnen”

Sinds Donald Trump is verkozen tot president hebben veel regeringsleiders zich uitgesproken over de toekomst van de VS.

Nou ja, Rutte zei eigenlijk alleen maar hoe belangrijk de handelsrelatie is tussen onze landen. Maar Merkel sprak de hoop uit dat de VS een baken voor vrede zou blijven. Premier Benjamin Netanyahu noemde Trump een “ware vriend van Israel”. Trump’s BFF Vladimir Putin was logischerwijs in een vreselijk goed humeur.

François Hollande, de huidige president van Frankrijk, daarentegen kon zijn teleurstelling nauwelijks verbergen – en dan rest er nog China. In plaats van een felicitatie, ontkrachtte de Chinese Minister van Buitenlandse Zaken Liu Zhenmin op de klimaatconferentie COP 22 in Marrakech een vier jaar oude Tweet van Trump waarin hij zei dat China klimaatverandering had verzonnen:

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.

Donald J. Trump November 6, 2012

Liu zei volgens Bloomberg tegen de verslaggevers ter plaatsen dat Trump’s tweet niet waar is – een understatement. “Als je kijkt naar de geschiedenis van de klimaatonderhandelingen, dan zie je dat de samenwerking onder het IPCC is begonnen met de steun van de Republikeinse president Reagan en Bush senior.”

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is in 1988 opgericht door de VN om klimaatverandering tegen te gaan. De VS, toen nog onder Reagan, was een van de belangrijkste supporters, terwijl China niet eens meedeed aan de onderhandelingen.

Niets kan Trump nog terug in zijn doosje doen, maar de Chinese reactie op de klimaat-hoax-campagne van Trump is een steunbetuiging voor alle klimaatwetenschappers en de mensen die hun conclusies serieus nemen.

Zijn regelrechte ontkenning van het probleem levert Trump inmiddels ook steeds meer problemen op. Deze zomer probeerde zijn campagneteam zijn klimaatleugens nog wat te temperen, zonder succes overigens. Bovendien staan de meesten ervan gewoon in alle openbaarheid op Twitter.

En hij blijft maar doorgaan: hij beschuldigd China van de ondergang van de Amerikaanse kolenindustrie. Deze zomer riep hij in de staat Indiana tegen een meute opgejutte Trump-supporters dat “China de kolenindustrie heeft weggevaagd.” Dat is onzin want China is de grootste importeur van kolen ter wereld. De oorzaak ligt veel meer in de enorme toename van schaliegasproductie in de VS.

En nu heeft hij ook nog andere landen tegen zich in het harnas gejaagd door te dreigen het Klimaatakkoord van Parijs te verlaten. De verkiezing van Trump domineert de COP22 dit jaar, want is een oplossing voor de opwarming van de aarde wel mogelijk zonder de VS? Feitelijk niet natuurlijk.

De enige hoop die ik er uit kan putten is dat de gecombineerde druk van zowat de hele internationale gemeenschap, en enorme binnenlandse tegenstand tegen zijn anti-klimaatpolitiek, misschien te groot zal blijk voor hem om te negeren.