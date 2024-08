China staat het gebruik van medicinale tijgerbotten en neushoornhoorns weer toe

China maakt een einde aan een 25-jarig verbod op het gebruik van tijger- en neushoornproducten in medicijnen. In grote delen van de wereld worden deze dieren met de uitsterven bedreigd.

Het verbod werd in 1993 ingevoerd en gold in heel China voor zowel de verkoop, als de handel in tijgerbotten en neushoornhoorns. Dat verbod wordt nu opgeheven voor medicinaal gebruik in ziekenhuizen of als het gaat om de verkoop van antiek.

“Het is de laatste tien jaar alleen maar erger geworden,” zegt John Goodrich, hoofdonderzoeker van het Tiger Program van Panthera, de wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met de conservatie van wilde katten, in een telefonisch interview. “De handel in wilde dieren is een enorme hype.”

Tijgerbotten en de neushoornhoorns zijn traditionele ingrediënten in bepaalde Chinese medicijnen, maar door het verbod belandde veel van de handel in de illegaliteit. Er zijn in China wel talloze tijgerboerderijen, maar dat zijn volgens Goodrich ongelooflijk deprimerende plekken. En ze kunnen bovendien als dekmantel gebruikt worden voor een uitgebreide illegale handel in wilde tijgerbotten, die altijd waardevoller zijn dan de dieren die in gevangenschap zijn opgegroeid.

“Kijk naar ginseng, het is goedkoop en gemakkelijk te verbouwen,” zegt Goodrich over de populaire wortel die veel wordt gebruikt in traditionele Chinese geneeskunde. “Elk jaar reizen er ontzettend veel mensen over de grens van China naar Rusland om wilde ginseng te kopen. Illegaal de grens met Rusland oversteken is echt niet zo makkelijk, maar toch zijn mensen bereid om het te doen, omdat wilde producten altijd waardevoller zijn.”

Goodrich is verbaasd dat de Chinese overheid ineens besluit om het verbod op te heffen, omdat het in recente jaren juist beslissingen nam om de grote zoogdieren te conserveren. De handel in olifantenivoor is onlangs verboden, en er wordt gebouwd aan een uitgebreid netwerk van nationale parken om habitatverlies te compenseren.

“Dit recente besluit maakt het veel moeilijker voor landen met tijgerpopulaties om die nog effectief te beschermen,” zegt Goodrich. “Dit kan echt heel erg gaan worden.”

