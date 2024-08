China wroet door de poep en pies van burgers om hun drugsgebruik te meten

Voor de Chinese politie zijn de pis en poep van burgers een waardevol hulpmiddel om drugsgebruik in de gaten te houden. Volgens Nature zijn tientallen steden bezig zijn met forensisch onderzoek in het riool en dat heeft al tot de arrestatie van een drugsproducent geleid.

Zhongshan, een stad in de provincie Guangdong, houdt het rioolwater in de gaten om te kijken hoe effectief hun drugsbeleid is. Door de chemische analyse van het rioolwater kon een drugsproducent worden opgepakt, en “een handje vol Chinese steden willen deze forensische methode gaan gebruiken om ook gebruikers te arresteren. Sommige steden willen hier begin volgend jaar al mee starten,” meldt Nature.

Met deze methode die Wastewater-based epidemiology (WBE) wordt genoemd, wordt het rioolwater gecheckt op bijproducten die in onze uitwerpselen terechtkomen als ons lichaam drugs verwerkt. Die bijproducten werken als biomarkers voor drugs zoals cocaïne en wiet, blijkt uit eerder onderzoek dat gebruikmaakt van WBE. WBE wordt nu als een kwantitatieve tool gebruikt: samen met populatiecijfers en andere data laat het zien hoeveel een bepaalde drug wordt gebruikt, en hoe dat verandert met de tijd.

De Chinese president Xi Jinping heeft van drugs een van z’n speerpunten gemaakt. Het Chinese staatspersbureau Xinhua meldt dat hij vooral handelaren en drugsproducenten wil aanpakken. Nature schrijft dat de rijksoverheid en de lokale overheid tegen het eind van 2018 zo’n tien miljoen yen (1,3 miljoen euro) in WBE-toezicht hebben gepompt.

Experts zijn het erover eens dat WBE een betrouwbare methode is om drugsgebruik te meten, en het geeft misschien zelfs een beter beeld dan de cijfers van de politie, want “die kunnen misleidend zijn omdat er indirect gemeten wordt.”

Een analyse van het rioolwater van Medellín door Colombiaanse onderzoekers bevestigt politiecijfers over cocaïne- en cannabisgebruik in de stad. En een analyse van het afvalwater van 49 zuiveringsinstallaties in 24 Chinese steden laat zien hoeveel heroïne er ongeveer in elke stad wordt gebruikt.

Maar het roept interessante ethische vragen op als de politie deze methode gaat gebruiken. En dan vooral over of er toestemming moet worden gegeven voor het verzamelen, analyseren en opslaan van biologische stoffen. Het is niet duidelijk hoe misbruik van de data, zoals privacyschending of onrechtmatig gebruik van het materiaal, wordt voorkomen. Op dit moment moet er nog goed gekeken worden naar hoe deze nieuwe techniek op een ethisch verantwoorde manier gebruikt gaat worden.

