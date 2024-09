Chinezen feesten online omdat ze door het coronavirus hun huis niet uit kunnen

Het coronavirus zorgt ervoor dat mensen in China permanent aan huis gekluisterd zijn. Gelukkig valt er nog genoeg te beleven op het internet. Chinese ravers kunnen niet meer naar clubs toe om te feesten, maar daar hebben ze iets op bedacht: party in de cloud. Sommige mensen zeggen zelfs dat feesten in de cloud sicker is dan irl.

Op 31 januari vond het allereerste ‘Bedroom Online Cloud Music Festival’ plaats op Bilibili, een Chinese site die vergelijkbaar is met YouTube. De online rave werd georganiseerd door ticketbureau Music Festival RSS.

Videos by VICE

Flyer van Music Festival RSS op Weibo

Het was zo’n enorm succes dat het nog eens werd georganiseerd. En nog eens. Daarna begonnen andere muziekplatforms ook cloudfeesten te organiseren, met hun eigen muzikanten.

Flyer van Music Festival RSS op Weibo

Dit soort online evenementen bestaan al een tijdje, maar ze zijn ineens ontzettend populair geworden nu veel mensen in China gedwongen thuiszitten wegens de epidemie.

Screenshot van het ‘Bedroom Online Cloud Music Festival.’ Beeld van Weibo.

Screenshot van het “Bedroom Online Cloud Music Festival.” Beeld van Weibo.

Tijdens de cloudconcerten krijgen kijkers bewerkte beelden van eerdere optredens van bands te zien. Het is dus niet live, maar de aantrekkingskracht zit ‘m erin dat je met z’n allen tegelijk aan het kijken bent en je in realtime comments met elkaar kunt delen. Je kan de optredens niet terugspoelen of nog eens zien, dus als je het gemist hebt, heb je het gemist.

Populaire clubs merkten de trend op en begonnen dj-optredens te livestreamen op apps als Kuaishou en TikTok. Cloudclubben bleek krankzinnig populair te zijn. Nachtclub SIR TEEN in Beijing trok binnen een halfuur meer dan honderdduizend kijkers. Uiteindelijk keken er zo’n 2,3 miljoen mensen naar de sessie, volgens The Paper.

Het is ook nog eens lucratief. Op 9 februari organiseerde OneThird, een bekende nachtclub met vestigingen in Beijing en Hangzhou, voor een paar uurtjes een livestream. Dat leverde hen bijna 20 miljoen TikTok-coins op, wat gelijkstaat aan meer dan 1 miljoen yuan, oftewel ongeveer 130.000 euro.

Screenshot van een cloud clubbing-event van OneThird. Beeld van Weibo.

Grote e-commerce-bedrijven als Taobao en Alibaba wilden niet achterblijven. Ze werkten samen met muziekbedrijven om een ‘no meeting concert’ te organiseren, waar populaire zangers hun jamsessies konden livestreamen. Het evenement op Valentijnsdag trok 4 miljoen kijkers en haalde 570.000 yuan (75.000 euro) op voor het ziekenhuispersoneel dat aan de frontlinie tegen het coronavirus strijdt.



Te midden van alle cloudraves die overal op het Chinese internet zijn opgedoken, is er ook een ander verbijsterend fenomeen ontstaan: ‘cloudslapen’. Iemand die zichzelf SheiJiaDeYuanSan noemt, livestreamde zichzelf terwijl hij een dutje van 12 uur deed – waar meer dan 18 miljoen mensen naar keken. Waarom er vraag is naar een normale vent die een belachelijk lang dutje doet? Er zijn voorlopig nog geen antwoorden.

Hij is zelf ook in de war door zijn plotselinge beroemdheid. Hij vertelde aan ChinaZ.com dat hij er genoeg van heeft – ook al werd hij letterlijk slapend rijk. Mensen dreigden hem te ontvolgen als hij niet ging slapen, ook al was het vijf uur ’s middags.

Nu miljoenen mensen in quarantaine zitten en daarom online hun verzetje zoeken of proberen te werken, staat het Chinese internet onder druk. Verschillende soorten servers – zoals die voor het delen van video’s, om videoconferenties te organiseren, om online te gamen of waarop e-learning-sites draaien – zijn in de afgelopen maand allemaal op de een of andere manier gecrasht. Het is geen sinecure om tegemoet te komen aan de behoeftes van de grootste internetpopulatie ter wereld.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Azië