Chinezen ruilen hun yuans massaal in voor Bitcoins

Dat het China gelukt is om de op een na grootste economie van de wereld te worden is misschien wel het belangrijkste economische verhaal van de afgelopen vijftig jaar. Door de explosieve groei zijn 800 miljoen Chinezen uit zware armoede getrokken. Tegelijkertijd heeft de opkomst van de Chinese economie ervoor gezorgd dat lonen in de welvarendste landen van de wereld laag werden gehouden.

Maar wat gaat er nu gebeuren? De groei van de economie gaat inmiddels een stuk trager dan eerst. Ongeveer tien jaar geleden groeide die jaarlijks nog met een percentage van tussen de 12 en 14 procent, terwijl de groei volgens de officiële statistieken nu rond de 6,9 procent ligt.

Geheim congres

In China wordt elke vijf jaar achter gesloten deuren het congres gehouden van de regerende Communistische Partij. Op dat congres moet een plan worden bedacht om de economie verder te laten groeien. Om dat te bereiken, zal Xi de greep van de partij op belangrijke sectoren verder versterken, waaronder de energiesector, banken en bedrijven in de telecommunicatie. De regering hoopt ook nieuwe investeerders te lokken.

Bedrijven zouden meer geld moeten steken in fabrieken, infrastructuur en vastgoed. Maar daar zit nou juist het probleem: als je kijkt naar andere landen, zie je dat bedrijven niet per se mee willen werken met overheidsprojecten. En in China proberen bedrijven juist zoveel mogelijk te ontkomen aan de greep van de Communistische Partij.

Investeerders dumpen obligaties

Omdat grote investeerders hun voorraad verkochten is de rente op Chinese overheidsobligaties de afgelopen dagen gestegen. Dat valt op, omdat overheidsobligaties worden gezien als veilige investeringen, die je kunt kopen om je geld veilig te stellen. De rente op Chinese obligaties van tien jaar steeg naar 3,71 procent: het hoogste niveau in drie jaar.

Rente op obligaties kunnen om allerlei redenen stijgen, bijvoorbeeld als de economie sneller groeit dan verwacht en als centrale banken op het punt staan om de rente te verhogen. Maar dat is nu allemaal niet het geval. Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken zeiden laatst dat de economische groei in 2017 gewoon weer op 7 procent zou uitkomen. Dus dat kan geen verklaring zijn voor de stijging van de rente.

Bitcoins

Er is iets anders aan de hand, want ook op andere plekken zie je dat er geld weglekt uit de Chinese economie. Het is lastig om geld weg te sluizen uit China, want het financiële systeem is heel gesloten. Daarom maken Chinezen die hun geld het land uit willen krijgen gretig gebruik van de mogelijkheid om Bitcoins te kopen. Volgens de New York Timeswerd 42 procent van de Bitcoins in 2016 verhandeld op Chinese platforms. En volgens Goldman Sachs werd in 2015 80 procent van de verhandelde Bitcoins betaald met de Chinese yuan.

Het lijkt er niet op dat de Chinezen hun interesse voor Bitcoins zullen verliezen – de cryptomunt is het afgelopen jaar acht keer zoveel waard geworden. De koers naderde afgelopen week de 6.000 dollar.

Welvarende Chinezen maken intussen ook steeds meer gebruik van andere manieren om hun geld het land uit te krijgen. Zo kopen ze vastgoed in landen als Australië en Canada. Al dat Chinese geld zorgde er in deze relatief kleine landen voor dat de huizenprijzen flink stegen in het afgelopen jaar.

Niet veel goeds

Dit zorgde allemaal niet voor een echte crisis in de Chinese economie. Daar zijn ze wel wat gewend. De afgelopen jaren was er wel vaker een grote vlucht van kapitaal uit het land en dat zat de economische groei toen ook niet echt dwars.

Maar het laat wel zien dat welvarende Chinezen nog steeds twijfelen of de Chinese economie kan blijven groeien. Op z’n minst een paar van de Chinezen die rijk zijn geworden in de jaren van het Chinese economische wonder, willen hun winsten op veiligere plekken in het buitenland stallen. Ze kiezen voor landen waar eigendomsrechten beter beschermd zijn en de rechtsstaat beter wordt gerespecteerd. Dat laat zien dat ze geen vertrouwen hebben in het economisch systeem van China en betekent niet veel goeds voor de toekomst van de Chinese economie.

—

