‘Christina Curry IRL’ is vanaf vandaag online te zien

Vanaf vandaag kun je Christina Curry IRL online terugkijken. In de documentaire, die op 10 juni in première ging op VICELAND, volgt filmmaakster Sophie Dros Christina Curry, en gaat ze op zoek naar de verschillen tussen de echte Christina en haar online persona.

Christina Curry, de dochter van Adam Curry en Patricia Paay, groeide op in de spotlights. Haar instagramaccount heeft meer dan dertigduizend volgers. Christina Curry IRL onderzoekt zonder filter en door de ogen van Christina zelf de tegenstelling tussen populariteit en bekendheid aan de ene kant en de stress en druk die dat kan opleveren aan de andere. Zelf zegt ze daarover: “Wij zijn de generatie van het internet: een wereld die bestaat uit onbeperkt mogelijkheden van connecties maken, maar tegelijkertijd resulteert in een totale disconnect van alles en iedereen om ons heen. Ik denk dat zoveel mensen zichzelf in dit portret kunnen herkennen. Uiteindelijk wil iedereen bevestiging en liefde, toch?”

Bekijk de hele documentaire op viceland.com.