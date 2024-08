Christina Curry over wat je moet doen als je afgewezen wordt in de liefde

Christina Curry aka Sad Girl heeft een hoop gewilde en ongewilde levenservaring en beantwoordt met die kennis vragen van lezers in de problemen. Of het nou gaat over de liefde, ontspoorde ouders of sexy foto’s op je socials zetten: Christina weet raad.

Heb je ook Sad Girl Support nodig? Mail Christina op christina.curry@vice.com, of slide in de dm van haar insta.

Videos by VICE

Hey Sad Girl,

Mijn vraag is misschien een beetje vaag, maar ik ga het proberen. Ik heb al een half jaar contact met een jongen, waarvan hij in de laatste twee maanden heeft aangegeven dat hij geen relatie wil en het dus over is. Maar toch blijf ik hem berichtjes sturen en aan hem denken. Zelf vindt hij “dat wel lief”. Ik kan er dus NIET mee stoppen en I don’t know what to do anymore :( Klinkt heel kansloos maar het is echt heel moeilijk…



– M

Lieve M,

Jezus meisje, dit is echt een heel nare situatie, maar ik denk dat ik jou als je nieuwe, beste internetvriendin (ik heb net besloten dat we dat nu zijn) even een wake-upcall moet geven. Natuurlijk vindt hij het fijn dat jij hem die lieve berichtjes blijft sturen: je prijst zijn ego de hemel in, uiteraard heeft hij daar geen problemen mee!

Ik heb een patroon ontdekt als het op onbeantwoorde liefde aankomt; vooral bij vrouwen, zeker ook bij mezelf in het verleden. Ik weet niet of dit een diepgeworteld probleem is dat al sinds het begin van de mensheid bestaat, maar het lijkt alsof veel vrouwen het idee hebben dat ze het verdienen om eindeloos te moeten vechten voor de liefde. Zelfs als het overduidelijk is dat het ‘m gewoon niet gaat worden.



Heb je het gevoel dat je dit verdient? Heb je het gevoel dat deze persoon de ware is, en voel je je paniekerig en wanhopig wanneer je eraan denkt dat je hem moet laten gaan?



Als je deze vragen allebei bevestigend beantwoord hebt, dan moet je echt een keer goed in de spiegel kijken en beseffen hoeveel je waard bent. Als ik terugkijk op mijn eigen ervaringen in de datingscene en het leed dat ik mezelf aandeed, kwam dat meestal door een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het spijt me dat ik zo hard moet zijn, maar zelf noem ik dit ook wel ‘emotional rapeyness’. Je hoort het object van je verlangen heel duidelijk zeggen dat zij of hij geen interesse heeft in een relatie (of waar je dan ook op uit bent), en toch blijf je wachten en geloven dat diegene ooit in zal zien dat jij de ware bent.



Je kunt mensen niet dwingen iets te voelen dat ze niet al uit zichzelf voelen, iets te willen dat ze niet al uit zichzelf willen, of jou iets te geven waarvan ze al zeggen dat ze het je niet kúnnen geven. Als deze jongen niet eerlijk was geweest en jou niet had verteld dat er voor hem geen relatie in zit, dan zou ik hem een ongelofelijke lul vinden. Maar dat is niet zo, en als jij ervoor kiest zijn duidelijke boodschap te negeren – en je je daardoor vreselijk afgewezen, teleurgesteld en gekwetst zal voelen –, ligt die fout onvermijdelijk bij jezelf.



Je moet jezelf nu wakker schudden en je realiseren hoe leuk je bent, en wat je allemaal te bieden hebt. Je zou nooit iemand moeten hoeven smeken om van je te houden. Of zoals mijn moeder altijd tegen me zei (en verdomme, moeders hebben ook gewoon altijd gelijk): liefde moet nooit eenzijdig en hard zijn, en als het dat wel is, zit er iets niet goed.



Gebruik de korte tijd je hier op aarde hebt door jezelf te omringen met je liefhebbende vrienden en familie, houd jezelf bezig met plannen voor de toekomst of dingen die je echt gelukkig maken, en leer de liefde die je verdient te accepteren, in plaats van continu een illusie achterna jagen.



O, en stop alsjeblieft geen veren meer in de reet van deze jongen – straks verandert hij nog in Kanye West.

Help Sad Girl! Ik heb moeite wat betreft de liefde.

Als ftm (female to male) transgender weet ik niet meer waar ik moet zoeken. Ik val op vrouwen, maar moet ik nou kijken naar de heterovrouw, of willen zij per se pik? Of moet ik toch naar de lesbische-vrouwenscene, waarin mannelijkheid in een persoon juist wordt aanbeden? Ik weet het gewoon allemaal niet meer… – Tyler

Lieve Tyler,

Hé, een mede-lhbtqia+xyz’er (sorry, ik kan me de precieze letters en terminologie nooit helemaal herinneren..). Misschien loop ik nu het risico dat mijn ‘lesbische, cisgender vrouw in 2018’-licentie ingetrokken wordt, maar laat ik mijn klunzige referenties maar even laten voor wat ze zijn en het gewoon zo brengen: onze gemeenschap is zo vreselijk groot en blijft alleen maar groeien!!!



Maar even serieus – ik begrijp heel goed waar je momenteel mee worstelt. Ik heb transgender vrienden en heb een heleboel gesprekken over dit onderwerp gevoerd, dus ik kan me voorstellen dat daten behoorlijk wat stress met zich meebrengt.



Om heel eerlijk te zijn: wij leven nu echt in een heel bijzonder tijdperk. Mensen zijn geïnformeerder dan ooit, en staan daarmee ook opener voor wat vroeger als abnormaal werd beschouwd; misschien kun je zelfs wel zeggen dat de ‘non-norm’ nu in de nieuwe ‘norm’ aan het veranderen is.

Zeker vrouwen zijn doorgaans meer fluïde op seksueel vlak, en staan vaker open voor verschillende soorten seksuele partners. Ik heb dus niet het idee dat ik je aan kan raden om je op één specifieke categorie vrouwen te richten.

Als je als transman net begint met daten, zou ik het eerst binnen je eigen gemeenschap zoeken. Het begrip is daar groter en ik denk dat het daardoor ook veiliger is. Begrip in combinatie met een gezonde dosis respect zijn twee belangrijke factoren wanneer je aan het daten slaat.



Ook denk ik dat het heel belangrijk is om een open en eerlijk gesprek te voeren met de persoon waarmee je uiteindelijk besluit te willen daten. Op die manier weet jij waar je staat, en de ander weet ook waar-ie aan toe is.



Helaas is afwijzing iets waar we allemaal mee te maken krijgen; of je nu gay, hetero, queer, trans of wat dan ook bent. Allemaal moeten we onszelf door zulke ervaringen heen slepen. Eigenlijk kun je alleen maar zo eerlijk en open mogelijk zijn, en nooit verbitterd raken door iemands potentiële onwetendheid. Dan zou je al die mooie en begripvolle mensen die op je staan te wachten, en van jou willen houden zoals je bent, nog wel eens mis kunnen lopen.



Het is dan ook geen toeval dat er zoveel liedjes over de liefde worden geschreven: die zal nooit helemaal veilig voelen, kan ook nog eens extreem verwarrend zijn, maar uiteindelijk is het ‘t helemaal waard.

Volg Broadly op Facebook en Instagram.