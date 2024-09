Christine And The Queens’ video voor ‘Here’ is simpelweg perfect

Je moet gewoon van deze clip houden. Hij is zo heerlijk simpel, gewoon één shot, één take met Christine en rapper Booba die chillen op een gestrande auto terwijl de golven om hen heen slaan en de zon langzaam ondergaat. Of net opkomt? Wat maakt het uit. Het is gewoon retegaaf. De Franse MC, die vroeger de helft van Lunatic vormde, dropt zijn verse met rauwe passie en de achtergrond van strijkers die het nummer afsluit laat je achter met een gevoel van tenenkrullende spanning. Christines debuut is nu al een tijdje uit, maar nog steeds slaagt de zwoele Française erin ons collectief te verrassen. Vive Christine!