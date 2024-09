Turks Fruit, Mad Max en Fellini: oude foto’s van Weense bioscopen

In een tijd voor superheldenreboots en enorme multiplexen, had Wenen een groot aantal arthouse bioscopen en onafhankelijke filmpaleizen. En hoewel het aantal bioscopen in de stad terugliep van rond de 200 naar minder dan 100 tussen 1960 en 1980, waren de bioscopen die nog over bleven charmant genoeg om te tellen voor twee.

Herwig Jobst is de voormalig directeur van de Weense Bibliotheek voor de Sociale Wetenschappen, en volgens hem was er nooit een betere tijd voor cinema in Wenen dan de jaren tachtig. In 1980 bezocht hij de verschillende bioscopen in de stad en fotografeerde hij alle gevels. Hij publiceerde de foto’s onlangs op zijn blog, dat een uniek kijkje biedt in een periode toen je net zo makkelijk bij de bios terecht kon voor een vunzige pornofilm als voor een Fellinifilm.