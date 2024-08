CJ Cummings wordt gezien als de toekomst van het Amerikaanse gewichtheffen. Het land heeft al 33 jaar geen medaille gewonnen in de sport, maar CJ heeft al 45 records verbroken. Dat terwijl de meeste mannen in deze sport pas pieken als ze diep in de 20 of begin 30 zijn. Dat belooft wat. We zochten hem op bij zijn ouders thuis.

