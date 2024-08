Clen (31) gaat over vier jaar met pensioen doordat de agenda die hij verkoopt een hit is

In je plastic regenpak naar kantoor fietsen, met wallen tot op je knieën achter je bureau klimmen, en als een boer met kiespijn lachen om de grappen van je baas tijdens het functioneringsgesprek. De meesten leggen zich erbij neer dat ze ( minstens ) tot hun 67ste het werkleven zullen moeten trotseren. Maar deze zomer gaan we op zoek naar methodes waarmee je voor altijd vakantie hebt.

Er komen steeds meer verhalen van jonge mensen die het vertikken om het grootste deel van hun tijd te verruilen voor poen. Zo gingen deze Amerikaanse dertigers vroeg rentenieren door miljoenen dollars te sparen. En door veel te besparen en beleggen kon de Canadees-Amerikaanse blogger Peter Adeney, beter bekend als Mr. Money Mustache, al op z’n 30ste stoppen met werken – wat hem veel navolging opleverde, ook in Nederland.

Nu wil jij natuurlijk weten hoe je dat ook kunt doen. En dus gaan we, samen met een paar jonge renteniers uit Nederland, op zoek naar de vele manieren om een vroegpensioen voor mekaar te krijgen. Zelfs als je nu nog straatarm bent en instantnoedels je beste vriend zijn.

Een van die geluksvogels is Clen Verkleij (31), die dankzij een goed businessmodel waarschijnlijk binnen twee tot vier jaar kan stoppen met werken.

VICE Money: Ha Clen, je kan binnenkort al stoppen met werken. Hoe doe je dat?

Clen: Ik heb de Purpuz bedacht; een fysieke planner die je helpt om je doelen en dromen te verwezenlijken. Het is soort life coach op papier, waarmee je, aan de hand van dagreflectie en allerlei vragen aan jezelf, persoonlijke doelen kunt stellen, plannen en halen. In 2017 lag de eerste editie in de winkels. Die was in januari meteen uitverkocht en stond binnen een jaar op #1 bij bol.com als bestverkochte agenda.

Wat een klapper. Hoe kwam je op het idee?

Ik werkte als rechterhand van Jeroen Hüpscher, de CEO van hostingprovider TransIP. Hij maakte tachtig uur per week en ik was er om hem te ontlasten. Op een gegeven moment vierden we de Britse introductie van het bedrijf op een groot festival in Londen. En toen ik een paar weken later op het Vredenburgplein in Utrecht stond, kon ik de weg naar mijn huis niet meer vinden. Ik was letterlijk de weg kwijt, burned out to the bone.

Toen begon ik na te denken over wat ik wilde doen met mijn leven en besefte dat ik, zelfs met een droombaan als CEO en een salaris van een paar ton, alsnog een soort slaaf zou zijn. En dat wilde ik niet. Want ik geloof dat je pas écht succesvol bent als je ook gelukkig bent; iemand die een Ferrari rijdt is niet per se succesvoller dan iemand die een rode Mazda met een blauwe deur rijdt. Dus om succesvol te zijn op een manier die mij gelukkig zou maken, startte ik mijn eerste onderneming en ontwikkelde ik een planner voor mezelf – die ik nu met iedereen kan delen.

Hoe brengt dat nog levenslang geld in het laatje?

Zelfs op dagen dat ik niks doe, levert alleen de verkoop van mijn ene product op bol.com al een paar duizend euro op. Dus als je meerdere producten hebt die per stuk enkele duizenden euro’s per dag opbrengen, heb je een miljoen omzet. Hoe meer producten, hoe meer geld en hoe minder kans dat het misgaat.

Van alleen werken word je eigenlijk nooit rijk genoeg voor een vroegpensioen. Dat lukt maar enkelen. Dus moet je óf anderen voor je laten werken óf een geautomatiseerd systeem opzetten dat geld genereert. In mijn geval is het een geldmachine die eigenlijk niet meer stuk kan – en een merk dat duizenden helpt aan een beter leven.

Maar garanties zijn er nooit; wat als dingen tóch anders lopen dan verwacht? Heb je een plan B?

We werken ook aan andere producten en lijnen, voor home and living bijvoorbeeld. Zo creëren we een divers merkhuis waardoor het risico kleiner wordt en het niet zo uitmaakt als één pijler inzakt. Dus we hebben sowieso meerdere paarden in de strijd.

Ben je dan niet tijdens je pensioen nog steeds bezig met je bedrijf?

Zeker. Maar dan kan ik alles uit handen geven en me alleen bezighouden met de dingen die ik superleuk vind. Op mijn eigen tempo nieuwe producten, prototypes en marktplannen verzinnen – en af en toe tijd opzij zetten om die te bespreken. Dan werken andere mensen mijn ideeën uit die ik vervolgens een beetje kan finetunen. Dat doe ik dan vanuit Bali. Of misschien wel gewoon vanuit mijn appartement in Utrecht. Minder werken, in ieder geval.

En de tijd die je overhoudt, wat ga je daarmee doen?

Een beetje rondreizen, sporten, en praatjes houden over hoe je kunt werken aan je eigen geluk. De hele dag nadenken over of ik wel of geen schuine letters op de nieuwe planner wil hebben. Mensen zijn bang om zich te vervelen, maar ik vind het heerlijk om met m’n gedachten te zijn.

Is werken sowieso niet een slechte deal, omdat je je tijd verruilt voor duiten – terwijl tijd eigenlijk veel kostbaarder is omdat je er steeds minder van hebt?

Ja, alleen lijken de meeste mensen zich daar niet bewust van. Ik snap niet waarom mensen zó veel en zó hard werken. Velen hebben dat volgens mij helemaal niet nodig. Ik ken genoeg mensen die vijf dagen per week werken voor €10.000 per maand. Maar als je vier dagen werkt voor €8.000, kun je toch ook genoeg leuke dingen doen? Zelf heb ik maar ongeveer 1400 euro per maand nodig. En met een weekend van drie dagen heb je ook nog eens een relaxter leven. Wacht, [rommelt in portemonnee] ik heb hier een persoonlijk briefje van Richard Branson in zitten.

Een kattebel van Sir Richard? Nice.

Ja, er staat: “Dear Clen, I hope you will rock with Purpuz! Don’t forget to have fun! If it’s not fun it’s not worth doing.” En hij heeft gelijk: waarom zou je stressvol werk doen waar je ongelukkig van wordt, tot op het punt dat je je gezondheid vergooit? Om in het systeem te passen? Om te zeggen dat je een coole baan hebt? Dat is volgens mij niet hoe je het spel moet spelen.

Dus geld maakt niet zozeer gelukkig, maar vrijheid wel.

Met geld koop je vrijheid. En vrijheid is het allerbelangrijkste; kunnen gaan en staan waar je wil. Ik heb nu een leven waarin ik niks hoef en een bedrijf dat steeds groeit.

En je wil niet meedraaien in een maatschappij waarin we onze mooiste jaren werkend doorbrengen.

Precies. Ik zie zoveel mensen die gebukt gaan onder het systeem waarin alles steeds groter en beter moet. En waardoor ze juist alleen maar meer verplichtingen krijgen en minder vrijheid.

Hoeveel heb je nu nodig om comfortabel van rond te komen?

Ik wil in ieder geval tussen de €50.000 en €100.000 per jaar te hebben. Daar kun je niet heel luxe, maar zeker wel prima van leven. En af en toe ook van op wintersport. Mijn ultieme doel is €10.000 netto per maand. Dan hoef je nergens op te letten en kun je af en toe ook een vliegtuigje vliegen. Ik ben opgegroeid in een gezin met een redelijk passief inkomen uit vastgoed, en droomde er altijd al van om nooit echt te hoeven werken.

Dat is een behoorlijk bovengemiddeld inkomen. Denk je dat minder fortuinlijke mensen ook met vroegpensioen kunnen? Zoals jongeren die diep in de schulden zitten?

Het is voor iedereen mogelijk. De kracht van het internet is dat je met weinig een handeltje kunt opzetten. Ik ken bijvoorbeeld iemand die heel groot is geworden met het verkopen van plastic hoesjes op Amazon. Op bol.com zou je ook zoiets kunnen doen, en daar goed van leven. Maar ik snap heel goed dat een tientje al veel geld is als je in de bijstand zit.

Nu ben ik wel benieuwd: welk bedrag komt er per maand gemiddeld binnen?

Met mijn business verdien ik veel in de piekmaanden, maar nu cash ik bijvoorbeeld minder. Want wie koopt er nou al in juli een planner voor 2019? Maar hoewel het momenteel niet storm loopt, heb ik de afgelopen twee maanden gemiddeld 10k omgezet. Door deals te sluiten met winkels die na ontvangst van mijn product betalen.

Hou je daarbij ook de vinger stevig op de knip?

Ja, ik leef nu nog heel zuinig. Wat zou jij doen als iedere euro die je in je business stopt na een jaar drie euro wordt? En het jaar daarna negen euro wordt?

Hoeveel zet je ongeveer apart?

Eigenlijk laat ik al mijn geld in de mijn business zitten en keer ik mezelf maandelijks ‘loon’ uit om van te leven. Na aftrek van alle vaste lasten – zoals huur, sport, krant, internet, tv, Spotify en verzekeringen – leef ik nu sober van een paar honderd euro per maand, die vooral opgaan aan eten en drinken.

Waar bespaar je allemaal op?

Op vakanties. Ik ga hoogstens een paar dagen ergens heen. En ik heb al twee jaar geen nieuwe kleren gekocht. We hebben allemaal zo extreem veel spullen – veel meer dan we nodig hebben. Wat ik nu heb, kan ik de komende vijf jaar nog gebruiken.

En waar beknibbel je niet op?

Op mijn huis, sport en sportattributen. Ik doe krav maga en heb net een heel mooi pistool en allerlei messen gekocht om mee te oefenen. Op m’n gezondheid bespaar ik ook niet. Ik ga gewoon naar de Appie en koop dan vooral biologisch. Ik eet vooral groente en fruit, en niks dat bewerkt is. M’n doel is om een summer sixpack te hebben en daar zit ik nu heel dichtbij.

Wat wil je nog doen voordat je met pensioen gaat?

Ik wil Nederlands best verkopende planner hebben die iedereen kent. Dat je eigenlijk een loser bent als je ‘m niet hebt. En ik wil dat mijn planner wordt geadopteerd in de geestelijke gezondheidszorg.

Als ik nou ook mijn baan aan de wilgen wil hangen, wat moet ik dan doen?

Als je de wereld een stukje mooier maakt of producten maakt die van toegevoegde waarde zijn, dan komen de harde knaken vanzelf.

Daar ga ik diep en hard over nadenken. Dankjewel, Clen!

