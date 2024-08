Deze Brusselse fotograaf legt luide tieners vast in zoetsappige beelden

Cléo belde me op een zonnige namiddag. Ik hoorde in de achtergrond glazen tegen elkaar klinken. “Ik zit op een terrasje in de volle zon, ik heb alle tijd!” Net als in haar fotoreeks Le Complexe du Homard, weerklinkt in Cléo’s stem zowel melancholie als intense vreugde, een combo die elkaar perfect in balans blijkt. Toen ze mij over haar werk vertelde, voelde ik meteen dat de bruisende jeugd die ze ving in een reeks van 25 portretten en flarden uit notitieboekjes, een belangrijk onderwerp is voor haar.

Toen ze 21 was, maakte Cléo haar eerste beelden voor deze reeks. Een tiener die andere tieners observeerde, dus. Ze startte haar reeks met een zoektocht naar atypische gezichten en sloot ze af door de gevoelige kanten van haar modellen te verkennen. De jeugd die ze portretteert staat ver af van wat je meestal te zien krijgt. Geen lastige puberteit die je liefst van al zou vergeten; Cléo vereeuwigt juist een rauwe, gevoelige periode van verloren lopen, doorspekt met intense momenten die één en al kleuren en sentiment zijn.

Alles bij elkaar schetsen Cléo’s beelden een evolutie. Ze vult haar beelden aan met notities en brieven, van zichzelf en anderen, om al haar ervaringen te redden van de vergetelheid. Ze laat de eenduidige rol van fotograaf naast zich liggen en stapt mee in het verhaal. Elke ontmoeting dient om dieper in haar onderwerp te graven en de essentie vast te leggen van die interne crisis waar iedereen zich door worstelt. Een reeks die belooft je terug meesleurt naar je naïeve jaren, vol gure en zoete ontdekkingen, gloeiende harten en fluwelige kleuren.

