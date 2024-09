Deze ongevraagde bordjes zeggen precies wat iedereen denkt

Als je alles wat je denkt terwijl je op straat loopt ter plekke zou achterlaten, zou dat kunnen lijken op de straatbordjes van de Australische kunstenaar Michael Pederson. Hij plaatste de bordjes illegaal op stoepen, en maakte er foto’s van. Daarna liet hij de bordjes over aan de elementen. Deze kortstondige werken bevatten de geest van graffiti, maar dan op een manier die goedgekeurd wordt door ambtenaren en stadswachten.

Het leuke aan de werken van Pederson is dat je jezelf er makkelijk in kan herkennen. Iedereen heeft weleens zo’n dag waarop je in totale paniek verkeert, en hard wil schreeuwen. Voor dit gevoel heeft Pederson een passend werk gemaakt, The Vicarious Yelling Station, waarmee je deze neiging wat kunt kanaliseren.

Als toeschouwer word je aangemoedigd om je een persoon in te beelden die in jouw plaats schreeuwt, op een totaal andere plek, zodat jij niet midden op straat hoeft staan te roepen als een bezetene. “Het idee om je woede uit te besteden leek me wel geinig. Het is natuurlijk fictief, maar ik hoop dat de woorden op het werk een louterend effect op de passanten hebben,” vertelt Pederson aan The Creators Project.

Pederson maakte The Vicarious Yelling Station meer dan een jaar geleden, maar hij voelde dat dit het juiste moment was om het met de wereld te delen. “Ik plaatste de borden opnieuw, maar nu in het licht van de verkiezing van een bepaalde wereldleider, en de bijhorende woede die veel mensen (waaronder ik) hebben, waar ze niks mee kunnen doen. Gewoon eens goed lachen kan natuurlijk ook helpen.”

Andere therapeutische werkjes van Pederson zijn een klok die je op gepaste tijden laat in- en uitademen, een set knoppen om op te drukken in verschillende noodtoestanden en een sponsachtige kubus die je kan schoppen als je het gevoel hebt dat iemand anders in je plaats laten schreeuwen niet genoeg is.

Naast deze werkjes voor gefrustreerde wandelaars, bevatten Pedersons werken ook verwrongen observaties en slimme interventies over aspecten van het openbare leven waar je nooit bij stilstond. Een fluwelen koord dat een paardenbloem beschermt brengt zowel het idee op dat zo’n afsluiting eigenlijk ieders gedrag kan bepalen en benadrukt dat we de simpele schoonheid van zo’n plantje vaak niet meer opmerken. Kleine kegels die rond vuilnis zijn geplaatst, volgen hetzelfde idee. Daarnaast maakt Pederson bordjes met verhalen over banale zaken die op die plaats gebeurden, wat ons doet stilstaan bij de kleine verhaaltjes die dagelijks rondom ons plaatsvinden.

“Sommige ideeën komen bij me op als ik langs een bepaalde plaats of object struin. Het gebeurt ook dat ik eerst een idee heb en dan naar de juiste plaats op zoek ga.” In tegenstelling tot graffitikunstenaars maakt Pederson zich geen zorgen over de wet wanneer hij zijn kunst ergens neerplant. Hij gebruikt vooral kleine materialen die makkelijk te verplaatsen zijn. Zijn aanpak is anders dan die van kunstenaars zoals Steve Powers, wiens surreële ICY SIGNS in New York lijken op echte metalen borden, Ryan McGinness, wiens Signs-serie lijkt op skateboards die aan verkeerspalen zijn vastgemaakt, of Richard Ankrom, wiens valse verkeersbord zo realistisch was, dat het acht jaar onopgemerkt bleef. Pedersons Vicarious Yelling Sign moest het met minder tijd stellen, want na vier dagen werd het al verwijderd.

Toen hij jong was, heeft Pederson schilderkunst gestudeerd, maar hij besloot om daar niet mee door te gaan. Hij woont momenteel in Sydney en verdient zijn brood in de geestelijke gezondheidszorg. Hij helpt mensen om terug in de maatschappij te raken. “Ik had dit jaar een fototentoonstelling in Above Second in Hong Kong, maar ik weet niet hoe ver ik wil gaan met zulke exposities,” vertelt hij. “Ik denk dat de stukken beter tot hun recht komen in de buitenlucht, en als ik nog eens een tentoonstelling wil doen in een galerie, dan ga ik het helemaal anders aanpakken.”

In zijn volgende werk wil Pederson meer de “interactieve toer” opgaan en daarvoor zou hij graag rustgevende elementen gebruiken.

Om meer werk van Pederson te bekijken, kun je terecht op zijn website.