Cliqc moet het een stuk makkelijker maken om een baantje in de horeca te krijgen

Personeel vinden in de horeca is een eeuwig probleem. Werk vinden in de horeca gek genoeg net zozeer. Ik heb vaak genoeg door de stad gedwaald met een stapeltje uitgeprinte cv’s. Meestal drukte ik die in tien verschillende restaurants in de handen van een van de barmannen of de manager, hopend op een telefoontje. Vond ik een baantje in de bediening, dan nog belandde ik vaak in een team dat alleen maar ruzie maakte. Veel van die binnengebrachte A4’tjes werden overigens gewoon aan een muur gehangen, ergens achter de bar, waar het personeel de foto van een stevige vleeskeuring kon voorzien.

Josh Selter (30), mede-eigenaar van Mossel & Gin in Amsterdam, wil verandering brengen in dat moeizame sollicitatieproces. Hij heeft genoeg van dure vacaturesites, het kille recruitmentwereldje en het hemeltergende proces van personeel zoeken dat bij zijn restaurant past. Samen met Linda Vermue (50), die lange tijd in de recruitment werkte voor ING, ontwikkelde hij de app Cliqc. Ik sprak Josh over zijn app en waarom een nieuw recruitmentsysteem zo hard nodig is.

Er zijn wel recruitmentwebsites. Wat loopt daar fout? Er zijn een paar kanalen die je kunt volgen als je mensen zoekt. De een is gericht op horecamensen, heeft een lay-out uit 1990 en kost tweehonderd euro per maand. De andere sites zijn groter, zoals die van Randstad, en hebben zoveel aanbod dat je eigenlijk niet meer weet waar je naar op zoek bent. Geen van die sites gebruikt beeld, waardoor de beleving voor werkgevers en werknemers nul is.

Verder houden de websites er geen rekening mee dat de wereld veranderd is. Horecazaken hadden vroeger een machtspositie: waarom zou ik jou aannemen in mijn bedrijf, ben jij goed genoeg om bij mij te werken? Dat is nu omgedraaid. Mensen willen zelf de keuze hebben. Een baantje draait niet alleen om geld verdienen, maar om iets toe te voegen aan je leven, impact maken, identiteit. Het is nu de werkgever die zegt wat hij of zij te bieden heeft, en de werknemer die kritisch afweegt of hij daar wil werken.

Hoe gaat Cliqc daarop inspelen? Werknemers worden gematcht met horecazaken die passen bij hun persoonlijkheid. Je logt heel gemakkelijk in met Facebook, de app neemt je basisgegevens, en daarna kan je kiezen uit waarden die jou omschrijven. Er zijn ongeveer vijftig waarden, zoals ‘bewust leven’, ‘in het nu’, ‘Steve Jobs’, ‘een winnaar’, ‘ongedwongen’, ‘relaxed’, ‘status’. Je klikt er zoveel aan als je wil, en de werkgever doet dat ook. Vervolgens krijg je in je ontdekscherm matches op basis van overeenkomende waarden, de afstand van je huis tot het bedrijf, en openstaande vacatures voor jouw functie. Bijvoorbeeld: Mossel & Gin en The Harbour Club verkopen allebei vis, maar bij The Harbour Club staan woorden zoals exclusief, verzorgd en ambitie centraal, bij Mossel & Gin zit je eerder op eigenzinnig, informeel en intuïtief. De app koppelt andere personen aan beide restaurants.

Als een bedrijf je leuk lijkt, kun je gelijk chatten. Zo sta je direct in contact met degene die de beslissing maakt, in plaats van een omweg te moeten maken. Als er geen vacatures zijn bij een bedrijf dat je leuk vindt, kan je het bedrijf volgen. Zo krijg je een melding als er een positie vrijkomt. Ook voor werkgevers is dat handig: als er iemand van hun team wegvalt, kunnen ze kiezen uit mensen die daar graag willen werken.

Zijn andere restauranteigenaren al enthousiast over jullie app? Ja, negentig horecazaken in Amsterdam hebben al een profiel aangemaakt. Restaurants, clubs, bars, foodbars, hotels. Hele leuke tenten ook, zoals Guts & Glory en Jimmy Woo.

Vanaf wanneer kan de app gebruikt worden? Hij ligt nu drie dagen in de app store. We gaan nu de negentig bedrijven activeren om vacatures te plaatsen, en hopelijk komen de eerste vacatures er vandaag in.

Dit is natuurlijk de beginfase. Waar zien jullie de app in de toekomst? Een vriend van mij begint nu een restaurant en vroeg me om tachtig mensen voor hem te regelen ­­– een volledig team. Daar is het nu nog te vroeg voor, maar als we nieuwe bedrijven zouden kunnen helpen om in een keer een goed functionerend team te plaatsen, zou dat geweldig zijn. Verder willen we ook uitbreiden. We hebben nu alleen de horecabranche, maar over een maand willen we daar retail, IT en zorg aan toevoegen. Dan moeten we alleen zorgen dat ons filtersysteem goed genoeg blijft, maar dat is een kwestie van goed ontwikkelen.

Trek je wel een fles bubbels open als jullie eerste geslaagde match er straks is? Zeker. We willen trouwens elke maand een Cliqc-feest organiseren, elke maand in een van de negentig horecazaken die zich al ingeschreven hebben. Het moet wel een feestje blijven. Feestjes vinden mensen altijd leuk.

Bedankt, Josh.