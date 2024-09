Dit moderne biechthokje plaatst al je geheimen direct op het internet

Een zware stem fluistert in mijn oor dat het goed is om te biechten. Dat het bevrijdend is. Ik sta met een koptelefoon op onder een doorzichtige stolp, en staar naar de muur waarop een kaart met voorbijdrijvende wolken wordt geprojecteerd. Ik bevind me in Cloud Messenger, een kunstwerk dat de Belgische privacykunstenaar Dries Depoorter samen met radiomaker Eva Moeraert en Iregular maakte, en dat vanaf aanstaande vrijdag tijdens het Oorzaken Festival in de Brakke Grond in Amsterdam te zien is. Denk bij het woord ‘oorzaken’ trouwens aan ‘zaken voor het oor’, niet aan het causale verband – het festival staat namelijk compleet in het teken van audiokunst en de heimelijke genoegens van het afluisteren.

Twee biechtwolken waaien richting Groenland.

Cloud Messenger bestaat uit een installatie en een website. “Je moet het zien als een moderne manier van biechten,” legt Depoorter uit aan The Creators Project. “Bezoekers hebben de kans om hun geheimen in één minuut in te spreken. Die opname wordt online als audiobestand opgeslagen en is daarna te volgen in de vorm van een wolk op een weerkaart.” De biechtwolken worden meegenomen door de actuele windstromen en waaien zo rond de wereld. Als een van de wolken toevallig boven je hangt kun je de biecht – via de website die gebruikmaakt van je locatie – beluisteren. Toeval is dus een belangrijk element voor het kunstwerk, want je weet niet of er überhaupt een wolk boven je verschijnt, van wie de biecht is die je gaat horen of welke geheimen er zullen worden prijsgegeven.

Net als eerdere werken van Depoorter, zoals Seattle Crime Cams, TinderIn en Trojan Offices, draait Cloud Messenger om thema’s als privacy en surveillance. “Zodra je iets op internet zet, weet je eigenlijk niet waar die data blijft. Het kan een server in Amsterdam zijn, maar bijvoorbeeld ook in Canada; we hebben geen idee waar onze informatie heen gaat en waar het fysiek wordt opgeslagen.” Om die reden verplaatsen de audiobestanden van Cloud Messenger zich ook daadwerkelijk tussen servers over de hele wereld. Als een wolk wegwaait, waait de data mee.

Het concrete idee voor het kunstwerk ontstond tijdens een chatgesprek tussen Depoorter en zijn vriendin. “Als ik haar een berichtje stuurde, vroeg ik me vaak af waar ons gesprek bleef. Die vraag was de grootste bron van inspiratie.”

De kunstenaar hoopt dat veel mensen het straks aandurven om hun biecht op te laten. “Ik verwacht niet dat bezoekers hier hun hele levensverhaal gaan vertellen. Ik hoop vooral op kleine, eenvoudige internetgeheimen. Dat je je ex vaak opzoekt op Facebook bijvoorbeeld, dat je regelmatig je eigen naam Googlet of dat je weleens een belangrijk Skypegesprek in je onderbroek doet.”

De stem vertelt me goed na te denken over welk geheim ik het kunstwerk wil toevertrouwen, en dat de minuut bijna ingaat. Tijd om mijn hart te luchten. Zal ik bekennen dat ik eigenlijk alleen appjes verstuur als ik op de wc zit? Dat mijn instagramfeed barst van de pluizige alpaca’s? Dat ik alleen Twitter heb om mee te kunnen genieten van het afbrandcommentaar tijdens het songfestival? Wie weet komt mijn biechtwolk toevallig bij jou overgewaaid, dan kom je er misschien achter.

Ook behoefte aan een internetbiecht? Het Oorzaken Festival is van 30 september tot 2 oktober bij het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Volg de andere biechtwolken op de website van Cloud Messenger.