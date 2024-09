Clubhouse is populair, maar gaat niet zo lekker om met je privacy

De socialmedia-app Clubhouse is flink in opkomst. De app draait volledig om audio en bestaat uit verschillende chatruimtes waarin podcast-achtige gesprekken worden gevoerd, voor een publiek van soms duizenden mensen. In de ene kun je zelf meepraten, in de ander kun je slechts meeluisteren. Dat wil zeggen: als je de app überhaupt kunt downloaden, want dat kan alleen op uitnodiging.

Clubhouse werd in de lente van 2020 gelanceerd in de Verenigde Staten. Juist omdat het zo exclusief was, trok het in eerste instantie vooral durfkapitalisten uit Silicon Valley en beroemdheden aan. Nu probeert moederbedrijf Alpha Exploration ook in Europa voet aan de grond te krijgen, door hier en daar strategische uitnodigingen te versturen.

Dat lijkt goed te werken: het was tussen 18 en 24 januari al de meest gedownloade app in Duitsland, en Clubhouse staat hier hoog in de App Store-lijsten van populairste social-apps. Volgens het Amerikaanse investeringsbedrijf Andreessen Horowitz, dat aandelen heeft in de app, heeft Clubhouse nu zo’n 2 miljoen gebruikers. Clubhouse is vooralsnog alleen nog beschikbaar op iOS.

De gesprekken die je op de app voert, hebben iets weg van een huisfeestje: je komt een kamer binnen, mengt je al dan niet in een gesprek en op een gegeven moment gaat iedereen weer weg. De mensen die echt naam voor zichzelf hebben gemaakt als host zijn volgens The New York Times niet de gebruikers die je misschien direct zou verwachten: veel van hen zijn in de veertig of vijftig. De app speelt in op de groeiende vraag naar luisterboeken en podcasts, maar een van de gebruikers die Times sprak vond het ook een handige manier om haar netwerk uit te breiden.

Wie niet op een uitnodiging wil wachten, kan erom smeken op Twitter — maar er zijn ook mensen die hun lidmaatschap voor 100 euro te koop aanbieden

“Clubhouse is bedoeld voor iedereen,” aldus de site van het bedrijf. “Het is niet als iets exclusiefs bedoeld.” De reden dat je er wel uitgenodigd voor moet worden, is vooral dat de app “gemeenschappen op een trage manier wil laten groeien.” Ook moeten er nog verschillende functies uitgebreid worden om meer gebruikers te kunnen bedienen. Wie niet op een uitnodiging wil wachten, kan er op Twitter om smeken, maar er zijn ook mensen die hun lidmaatschap voor 100 euro op eBay te koop aanbieden.

De app mag dan nog niet zo lang bestaan, maar is toch al controversieel. Gebruikers klagen dat het moderatiebeleid vrouwen en minderheden ontmoedigt om zich uit te spreken tegen haatzaaiende uitingen. Vanity Fair schreef eind vorig jaar dat Clubhouse een “toevluchtsoord voor mensen met macht” is geworden, waar mensen “kunnen flirten met vrouwenhaat en racisme.” De app heeft wel een functie om haatberichten te melden, maar het sanctiebeleid is volgens de gebruikers die Vanity Fair sprak eigenlijk maar schimmig en slap.

Ook zijn er zorgen om de veiligheid van de app. Om Clubhouse te kunnen gebruiken, moet je je telefoonnummer en toegang tot je volledige contactlijst geven, zodat je ook andere mensen kunt uitnodigen. Al je contacten worden daardoor opgeslagen op Amerikaanse servers. Clubhouse creëert zogeheten ‘schaduwprofielen’ voor je vrienden en familie die nog niet op de app zitten (apps als WhatsApp en Telegram doen dat trouwens ook). Meerdere privacy-deskundigen zeggen daarnaast dat de app mogelijk in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie.

De audiogesprekken zijn niet meer terug te vinden zodra iedereen de ruimte heeft verlaten. Maar volgens het privacybeleid worden ze pas echt automatisch verwijderd als niemand tijdens het gesprek heeft gemeld dat de vertrouwens- en veiligheidsregels zijn geschonden. Als dat wel het geval is, blijft een gesprek bewaard totdat het “onderzoek voltooid is” en heeft de app het recht om het indien nodig met de politie te delen. Wel benadrukt de app dat deze audio-opnamen versleuteld zijn en het geluid van gedempte sprekers of luisteraars niet wordt opgenomen.

Clubhouse is een interessante app als je podcastfan bent en meer wilt met audio, maar lijkt zich wel vooral te richten op mensen die vrijheid van meningsuiting belangrijker vinden dan respect en inclusiviteit. En de app sluit op dit moment ook nog eens een hoop mensen uit. Je kunt je afvragen of dat honderd euro waard is, of het eindeloze wachten totdat iemand je daadwerkelijk een keer uitnodigt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Duitsland.

