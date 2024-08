Foto’s van lege Belgische nachtclubs

Een plakkerige vloer, lange rijen voor de bar en het bevredigende gedreun uit speakers: de binnenkant van een club is inmiddels een vage herinnering geworden. Alle clubs in België zijn door de pandemie noodgedwongen al drie maanden gesloten, en dat zal nog tot minstens eind augustus zo blijven.

Zodat we toch niet volledig vergeten hoe onze favoriete nachtelijke plekken van plezier er vanbinnen uitzien, besloten wij fotograaf Hanna Pallot naar een heleboel Belgische clubs te sturen om vast te leggen hoe bevreemdend leeg en stoffig het nu is op de plekken waar normaal elk weekend duizenden mensen komen feesten.

Kompass (Gent).

Sinds onlangs mogen de cafés en restaurants weer openen, maar de clubs hadden minder geluk. Het zou dan ook zo goed als onmogelijk zijn om erop toe te zien dat iedere clubganger zich aan de afstandsregels en mondmaskerplicht zou houden op plekken die vaak twee à drie avonden per week honderden mensen ontvangen. Het kleine detail dat heel wat mensen op feestjes graag schijtezat of high rondlopen, maakt het ook niet echt gemakkelijker.

Volgens Waals minister-president Elio Di Rupo zijn clubs “gigantische brandhaarden die het virus in rap tempo zullen verspreiden”. Als het aan Di Rupo ligt zullen de clubs, die het momenteel al erg moeilijk hebben, maar gewoon moeten doorbijten. Maar onkosten zoals huur beginnen een steeds grotere financiële tol te eisen: in sommige gevallen betalen clubs tot €10.000 huur per maand. Hoewel sommige nachtclubs aanspraak kunnen maken op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, zijn anderen afhankelijk van hun eigen spaarreserves en blijven ze tevergeefs vragen om steun van de staat.

Fuse (Brussel)

De ‘Brussels by Night Federation’, die enkele grotere spelers uit het Brusselse nachtleven vertegenwoordigt, dringt dan ook aan voor extra maatregelen bij de regering. Ze pleiten onder andere voor een financiering van de vaste lasten en willen dat de werkloosheidsuitkering blijft doorlopen na de heropening van de clubs, om nog enigszins winst te kunnen maken.

Maar of het nu gaat om Brussel, Gent of Antwerpen, over een ding zijn de eigenaren het eens: ze kunnen het volhouden tot september, maar bij nog verder uitstel; tot oktober, november of zelfs januari; zal de situatie een heel stuk gecompliceerder worden.

Ampere (Antwerpen).

Anderzijds zal ook die langverwachte heropening mogelijks problemen met zich kunnen meebrengen. Wanneer clubs alleen open zouden mogen gaan voor een erg klein publiek, zal een avond al snel amper nog iets opbrengen. En daardoor zou ook de betaling van het personeel en artiesten in de problemen komen.

Managers en organisatoren hebben de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd in aanpassingen en het bedenken van alternatieven, zowel op de korte als lange termijn. Zo startte C12 een online crowdfunding project en sloot het zich samen met Le Fontainas en 254Forest aan bij 2020Solidarity voor een geldinzamelingsactie. Het restaurant van Recyclart en VK werd omgetoverd tot een werkruimte waar mondmaskers werden gemaakt. Ampere kwam met een vinyl café, en Kompass koos voor openlucht events. (Maar noem dat laatste alsjeblieft braafjes een terras.) Dankzij dit soort initiatieven blijft de sfeer die we momenteel allemaal missen, toch een beetje behouden, en weet het Belgische nachtleven zich aan te passen en te herontdekken.

C12 (Brussel).

De regering heeft nog niks laten doorschemeren over een concrete heropeningsdatum, noch is er duidelijkheid over de mogelijke toekomstscenario’s. Naast de overduidelijke nood aan financiële steun, blijven mensen uit de Belgische nachtleven hopen dat die officiële openingsdatum zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de nieuwe start.

Terwijl wij met z’n alle uitkijken naar het einde van deze onrustige (en vaak saaie) periode, gingen Hanna Pallot alvast wat foto’s maken van de legendarische clubs die door het virus zijn getroffen. Het resultaat zijn beelden die je alvast wat mentaal voorbereiden op die nu al historische heropeningsavond, die hopelijk niet meer al te ver van ons verwijderd is.

La Cabane (Brussel).

C12 (Brussel).

Ampere (Antwerpen).

Spirito (Brussel).

Kompass (Gent).

Fuse (Brussel).

Quay 01 (Brussel).

Recyclart (Brussel).

Recyclart (Brussel).

